Как обновить ванную комнату за один день

Чтобы быстро и недорого обновить ванную комнату, потребуется один, максимум два дня. И это не шутка! За столь короткий срок действительно можно внести заметные изменения, при этом потратив символическую сумму. Но для начала следует провести глобальную уборку и только затем применять на практике восемь способов, приведённых ниже.

1. Обновляем затирку

Именно затирка швов на плитке — то, что сразу же бросается в глаза и выдаёт, сколько лет назад был сделан ремонт. А вот если применить специальную краску, которая обновит затирку, сложится впечатление, будто плитка положена совсем недавно и ремонт ещё довольно свежий. Эта работа хоть и требует усердия и аккуратности, но абсолютно точно того стоит.

2. Покупаем новую шторку

При входе в ванную нас сразу же встречает штора. Мало того, что она, словно стена, занимает много пространства в комнате, так ещё и непроизвольно задаёт стиль всему помещению. Поэтому изменив шторку, вы мгновенно и ощутимо перевоплотите не только пространство, но и общую атмосферу в своей ванной. Для большего эффекта выберите что-то яркое или драматичное.

3. Смешиваем по-новому

Преобразить ванную поможет с виду небольшая, но такая важная деталь, как смеситель. Откажитесь от стандартных кранов, возьмите да и поставьте, например, приятную винтажную модель или ультрасовременный и модный смеситель. Причём чтобы результат казался ещё более эффектным, дополните приобретение схожей по стилю фурнитурой.

4. Используем виниловые наклейки

Легко и просто придать вашей ванной комнате совершенно другой, свежий и интригующий вид с помощью декоративных наклеек. Они водостойкие, отлично маскируют недостатки плитки и других поверхностей, а также с лёгкостью снимаются и не оставляют никаких следов. Кажется, это идеальный вариант, который стоит попробовать.

5. Настраиваем освещение

Можно заменить как основной светильник, так и дополнительную подсветку. Попробуйте что-то новое и подберите совершенно другой дизайн, отличный от предыдущих вариантов. Возможно, теперь это будет изысканная хрустальная люстра, причём для этого интерьер не должен быть классическим, ведь эклектика приветствует самые нестандартные решения и сочетания. Не стесняйтесь и экспериментируйте, а также подсвечивайте зеркала или ванные полочки.

6. Смотрим под ноги

Пожалуй, самое быстрое изменение без монтажа. Купите новый коврик для ванной! Главное — подобрать его так, чтобы он сочетался со шторкой, тогда вместе они создадут целостную и законченную композицию. В этом случае в ванной воцарится умиротворяющая гармония, а это дорогого стоит.

7. Заменяем зеркало

Если у вас было одно зеркало, теперь повесьте два, только не друг напротив друга. А старое обязательно меняем, да так, чтобы по форме и обрамлению оно было кардинально другим. И если раньше в ванной висело овальное зеркало без рамы, то теперь пусть будет прямоугольное, в красивой деревянной раме. Этот простой приём прекрасно трансформирует помещение ванной комнаты.

8. Преображаем аксессуарами

Пусть это и мелочи, но, как правило, именно детали расставляют акценты и делают погоду в интерьере. Поэтому стаканчики, подставки для щёток, мыльницы, крючки и прочие аксессуары станут отличными кандидатами на обновление.