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Фасады концертного зала в «Зарядье» украсят паттерном с шестиугольниками
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Фасады концертного зала в «Зарядье» украсят паттерном с шестиугольниками 

Агентство «Москва» 3 часа назад
На фасадах концертного зала в парке «Зарядье» появятся чередующиеся шестиугольники, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).
«Шестиугольники стали объединяющим паттерном в «Зарядье», он проходит через весь проект и легко заметен в деталях, например, плиткой такой формы выложены все дорожки в парке. Этот рисунок украсит стеклянные фасады, пол и внутренние помещения концертного зала по проекту ТПО «Резерв». На сегодняшний день ведется отделка интерьеров, монтаж инженерных систем, освещения. В оформлении стен будет использоваться в основном дерево и стекло. Снаружи работы над фасадами практически завершены. Как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, Московский урбанистический форум в этом году пройдет в парке «Зарядье» с 17 по 22 июля 2018 г.», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Уточняется, что большой зал будет рассчитан на 1,5 тыс. зрителей, причем число мест можно будет менять в зависимости от использования площади оркестровой ямы. Кроме того, в филармонии появятся репетиционный зал на 400 мест, где можно будет проводить камерные и сольные концерты, студия звукозаписи, буфет и зона отдыха с открытой террасой.
​В распоряжении концертного зала ​также ​будут еще две летние концертные площадки: большой амфитеатр и малый. В малом амфитеатре​, согласно концепции, ​ на экране планируется бесплатная трансляция тех концертов​, ​ что будут ​проходить ​внутри ​филармонии​. ​
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