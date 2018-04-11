Концертный зал в московском парке «Зарядье» украсят рисунками с шестиугольниками

На фасадах и внутри концертного зала в столичном парке «Зарядье» появятся рисунки в виде чередующихся шестиугольников, плиткой такой же формы выложены все дорожки в парке, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Шестиугольники стали объединяющим паттерном в «Зарядье». Этот рисунок украсит стеклянные фасады, пол и внутренние помещения концертного зала по проекту ТПО «Резерв». На сегодняшний день ведется отделка интерьеров, монтаж инженерных систем, освещения. В оформлении стен будет использоваться в основном дерево и стекло. Снаружи работы над фасадами практически завершены», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

Большой зал будет рассчитан на полторы тысячи зрителей, причем число мест можно будет менять в зависимости от использования площади оркестровой ямы. Кроме того, в филармонии появятся репетиционный зал на 400 мест, где можно будет проводить камерные и сольные концерты, студия звукозаписи, буфет и зона отдыха с открытой террасой.

В распоряжении концертного зала также будут еще две летние концертные площадки: большой амфитеатр и малый. На экране в малом амфитеатре, согласно концепции, планируется бесплатная трансляция тех концертов, которые будут проходить внутри филармонии.