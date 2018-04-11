Концертный зал в «Зарядье» украсит паттерн с шестиугольниками

На фасадах концертного зала в парке «Зарядье» появятся паттерн с шестиугольниками, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, паттерн проходит через весь проект и легко заметен в деталях, например, плиткой такой формы выложены все дорожки в парке.

"Шестиугольники стали объединяющим паттерном в «Зарядье». Этот рисунок украсит стеклянные фасады, пол и внутренние помещения концертного зала по проекту ТПО «Резерв», — сказал он. При оформлении стен в основном будет использоваться дерево и стекло.

Он подчеркнул, что сейчас в концертном зале проводятся отделочные работы, монтируются инженерные системы, а также освещение. Снаружи работы над фасадами практически завершены.

Большой зал будет рассчитан на 1,5 тысячи зрителей, при этом число мест можно будет менять в зависимости от использования площади оркестровой ямы.

Также в филармонии появятся репетиционный зал на 400 мест, где можно будет проводить камерные и сольные концерты, студия звукозаписи, буфет и зона отдыха с открытой террасой.

Летом будут открыты еще две ​концертные площадки: большой амфитеатр и малый. В малом амфитеатре​ на экране будут бесплатно транслировать концерты, которые будут ​проходить ​внутри ​филармонии​. ​

Филармонию в парке «Зарядье» планируется открыть летом этого года. Московские власти приняли решение провести в ней Урбанистический форум 2018 года.

Проверкой акустики в помещениях концертного зала занимались специалисты со всего мира, среди которых и японский инженер Ясухита Тоета. На его счету свыше 50 театрально-концертных залов по всему миру. Специально разработанная конструкция свода позволяет добиться безупречного звучания самых сложных музыкальных произведений.

По замыслу Ясухиса Тоета, кресла будут окружать сцену со всех сторон. Такое расположение позволит установить более прочную связь между музыкантами и слушателями.