Как красиво и функционально оформить хрущевку: дизайнерские советы и 15 примеров

На территории всего СССР с конца 50-х и до 80-х годов строили множество жилых домов, которые в народе называли «хрущевками». Строительство производилось из железобетонных плит, реже из кирпича. Отличительная черта этих домов, по сравнению с их «предшественниками», «сталинками», и современными новостройками, — маленькие кухни, санузлы и жилые комнаты, а также низкие потолки.

Фото: Instagram persitskaya

Задачи капитального ремонта в хрущевке

Организация теплоизоляции.

Замена остекления.

Перепланировка с возможными расширениями кухни и санузла.

Выравнивание полов квартире до одного уровня.

Гидроизоляция санузла.

Выравнивание стен и их последующая отделка.

Для создания действительно функционального пространство «косметикой», увы, не обойтись.

Фото: Instagram persitskaya

Варианты перепланировки хрущевки

Если не боитесь бумажной волокиты и согласования, займитесь перепланировкой. За счет грамотного проекта можно увеличить санузел, снести старые перегородки и создать новые, более крепкие, перенести дверные проемы и благодаря этому тоже выкроить несколько десятков полезных сантиметров.

Фото: Instagram belova_design

Конструкция большинства хрущевок делалась таким образом, что опора приходится на несущие внешние стены и системы колонн. Это позволяет подходить к вопросам перепланировки проще: внутри несущих стен нет. Однако, это не значит, что согласовывать процесс не надо. Сейчас жилищные службы внимательно относятся к незаконным сносам стен и могут принудить в судебном порядке вернуть их обратно. Это неприятно и создаст дополнительные проблемы, особенно когда ремонт уже будет окончен.

Фото: Instagram sad.fat.cat Самые функциональные варианты перепланировки

Объединение маленькой кухни с гостиной (обратите внимание: если комната одна, и дом с газовой плитой, требуется обязательное согласование, по нормам пожарной безопасности нельзя объединять кухни и гостиные в квартирах c подачей газа).

Превратить трешку в габаритную двушку путем сноса перегородок и возведения новых.

Расширение санузла за счет прихожей или коридора.

Объединение санузла (в таких помещениях можно рационально разместить сантехнику, бытовую технику и организовать места для хранения).

Объединение гостиной с прихожей путем сноса перегородки.

Фото: Instagram sad.fat.cat Ремонт кухни и ванной в хрущевке

Отдельное внимание хочется уделить самым проблемным помещениям хрущевок — кухне и ванной комнате. Почему проблемным? Слишком маленькие помещения при больших требованиях к функциональности.

Фото: Instagram persitskaya

Кухня

Основная проблема ремонта кухни в хрущевке — планировка и выбор мебели. Размеры помещения не позволяют дать волю фантазии, а, напротив, заставляют «ужиматься» и идти на компромиссы.

Отделка. Полы и стены требуют выравнивания. Если решили сносить старые перегородки и увеличивать площадь кухни за счет жилой комнаты или коридора, лучше сделать новые стены из влагостойкого гипсокартона.

Фото: Instagram persitskaya

Коммуникации. Газовые трубы, ввод воды и канализации в хрущевских кухнях расположены часто в неудобных местах и отстоят от стен. Внешний вид открытых коммуникаций оставляет желать лучшего. Что касается переноса и любых действий с газовыми трубами — помогут только газовые службы. Лучше без самодеятельности. Водные и канализационные коммуникации лучше заменить пластиковыми современными аналогами и проложить максимально близко к полу.

Мебель. Планировку кухонного гарнитура в хрущевках целесообразно сделать угловой или П-образной. Хорошая идея — продолжить столешницу за счет подоконника.

Фото: Instagram remont_izumrud

Делайте закрытые высокие шкафчики, чтобы обеспечить больше места для хранения и визуально вытянуть кухню вверх. Можно чередовать глухие фасады и открытые, со стеклянными дверцами, это хороший прием для того, чтобы добавить помещению объема.

Фото: Instagram nashamarka

Что касается обеденной группы — для маленьких кухонь прямоугольные и квадратные столы не лучшее решение. Лучше круглые или варианты на заказ, как в этом случае — стол-продолжение столешницы.

Фото: Instagram small.flat.ideas

Если кухня объединена с гостиной, расположите стол на границе зон. Он будет зонировать пространство, так что можно будет позволить поставить стол побольше.

Фото: Instagram svetamosova

Ванная

Ремонт ванной нужно обязательно сопровождать заменой гидроизоляции. Сливы и выводы канализации замените на пластик. Лучше связаться с соседями и выполнить работы по стояку централизовано, так как вряд ли замена выводов труб только в вашей квартире поможет улучшить ситуацию глобально. Если идею не поддержат, минимально выполните переходы к соседям, так можно обезопасить себя от пробоев оставшихся кусков старых труб в перекрытиях.

Фото: Instagram remont_izumrud

Если хотите отказаться от ванны, не монтируйте душевой бокс. Эстестичнее и рациональнее использовать пространство для душевого отсека, закрыть его стеклянной дверцей.

Общие советы

Ищите ниши и делайте из них импровизированные шкафы. Туда может поместиться даже стиральная машина, которой не нашлось места в маленьком санузле.

Фото: Instagram remont_izumrud

При правильной организации пространства и перепланировке можно выделить место для гардеробной в спальне или прихожей.

Фото: Instagram persitskaya

Как мы уже писали выше, в хрущевках низкие потолки. Это значит, что лучше не вешать массивные люстры, а воспользоваться встроенными спотами и организовать разные сценарии освещения — несколько видов ламп, торшеры, бра, для подсветки и направленного света.

Фото: Instagram sad.fat.cat Выбирайте светлые холодные тона для отделки и делайте яркие акценты — так вам удастся лучше скорректировать маленькое пространство и придать ему уюта.