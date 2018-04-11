Глянец, золото, бетон и русская печь в придачу: как менялись квартиры состоятельных уральцев

Сергей Ларионов. Ковры на стенах, серванты с посудой и обои в скучный ромбик — одинаковые интерьеры советских квартир в 90-е начали стремительно меняться. Все благодаря состоятельным уральцам, которые так хотели перемен, что украшали свои квартиры всем, что могли достать: камни, пластик, дерево. О том, что они творили на своих квадратных метрах, как воспитывали свой вкус и что сейчас модно в их домах, рассказали архитекторы и дизайнеры мастерской Ingenium Дарья Воронцова

«Пещерные» евроремонты 90-х В это время о дизайне большинство состоятельных людей ничего не знало. Не было идей и отделочных материалов, но потребность к переменам была. Тогда и началась мода на все подряд: люди отделывали камушками и кирпичиками коридоры, сооружали пещерные пластиковые накладные потолки. Для отделки использовали все, что могли найти на местном рынке — от деревянных реек для саун до искусственного камня и пластика. И все это украшалось искусственными пальмами и попугаями.

— Эти перемены были стремительными, — рассказывает Дарья Воронцова. — В начале 90-х у людей была такая жажда нового! Кроссовки, жвачка… И начали снимать ковры! Кто-то начал привозить сантехнику из Парижа и какие-то штучные предметы. Привозили, придумывали на ходу.

А идеи «слизывали» друг у друга. У соседей обои в кирпичик и арки в коридорах? И мы так. Искусственные камни, ломаные обои. И много пластика! Богатые новые русские очень любили отделывать стены вертикальными пластиковыми панелями. И все это называлось евроремонтом!

Начало нулевых: первый виток минимализма

В это время рынок наконец начал насыщаться мебелью и стройматериалами. Бизнесмены открыли мебельные и строительные салоны. Люди увидели, какими могут быть продуманные интерьеры.

— Людям очень нравились эти новые вещи, предметы — как нравились хорошие автомобили, — вспоминает Сергей Ларионов. — И так резко пришел к нам некий стиль, который предрешил современную историю. Это был полностью переломный этап, когда началась работа дизайнеров и люди увидели, что такое дизайн. Начали сносить перегородки и расширять пространство.

Середина нулевых: газово-нефтяная классика

В это время на фоне роста курса нефти и газа денег в стране стало больше, и в такую эпоху состоятельных уральцев потянуло на классический дизайн. Насколько чистой была эта классика, зависело уже и от вкуса заказчика. Использовали полиуретан и гипс, которые где-то красили под золото и бронзу. Строили дома с колоннами, вешали массивные хрустальные люстры. В магазинах стало много привозной массивной классической мебели. Но появилось и местное — двери, шкафы, гипс, из которого делали лепнину.

— Была классика с позолотой, легкая классика, белая классика, — показывает Дарья интерьеры того времени. — Но редко кому удавалось довести идею до конца, потому что на это нужны капиталы. Этап, можно сказать, дошел до самоубийства — начал переходить в барокко, появилась перенасыщенность элементами, и это стало надоедать.

Конец нулевых: глянцевый минимализм

Пресыщенные колоннами и люстрами, люди захотели простого и лаконичного, и случился новый виток минимализма. В это время были очень популярны белые глянцевые поверхности.

— В те времена не думали так сильно о практичности, как сейчас, потребитель жаждал гламура, впечатлений, но уже не хотел строить музеи и замки, а от функциональности был далек, — считает Дарья. — Хотя в дизайне были отголоски классики, инкрустация на полах, богатство отделок.

Новое десятилетие: экостиль

Строительный бум нового десятилетия во многом определил новый этап ухода от классики. Строились не только многоквартирники — это был бум коттеджных поселков, таунхаусов. И загородное жилье стали покупать не только состоятельные люди.

— Люди не могут объять необъятное — и дом построить, и отделать его в стиле ар-деко, это противоречит здравому смыслу, — говорит дизайнер. — Возвращением к минимализму на новом этапе стал экостиль. Он насыщен хорошими натуральными материалами — это кожа, дерево, камень, бетон, заходят на рынок производители обоев из слюды, из конского волоса. Керамогранит под натуральный камень.

Глянец ушел, и пришла мода на чистые натуральные цвета. Но эти материалы были недешевыми, а после истории с падением курса рубля и санкциями — и вовсе малодоступными. Поэтому сегодняшний тренд — это экостиль на местном материале. Клееный брус, который раньше завозили из Финляндии, теперь делают на Южном Урале. В моду вошел бетон, и на местном рынке научились его обрабатывать нужным образом.

— Это не просто оставленный как есть бетон, — уточняет Дарья. — Это бетон пропитанный, обработанный, доведенный до состояния керамогранита. И это очень легкий способ получить интерьер. Стены бетонные, могут мебель частично делать из бетона. С такими фактурами трудно сочетать что-либо, кроме натурального камня и дерева.

Люди стали более практичными, теперь в моде материалы, которые наиболее просты в уходе и долговечны — дерево, камень, бетон.

Фишки и странности

Конечно, не все развивалось так линейно. Как рассказали наши эксперты, многие до сих пор считают красивыми обои под кирпич. И каждый интерьер — это своя история.

— В 2006–2007 году появилась мода на винтаж и отреставрированные старые шкафы, стулья, шкафы от бабушек — эти элементы втекали в минималистичные интерьеры, — вспоминает Сергей Ларионов. — Потом эта тенденция перетекает в большее — появляются интерьеры стилизованные, например, под Африку или под Таиланд. Но мода на экзотику быстро прошла. Такие интерьеры очень скоротечны. Нашему русскому человеку жить в экзотике неуютно. Делать интерьер под что-то — не универсальная эстетика, это через пару лет надоест. Интерьер квартиры должен прожить минимум десять лет.

Некоторые заказчики хотят вкусить русского быта: поставить русскую печь, к примеру, не представляя заранее, насколько она загромождает пространство. Занимает полкомнаты, топится полдня.

Сергей и Дарья убеждены, что современная русская, или даже уральская, интерьерная тема — это экостиль с местными материалами. Древесина, гранит и сланцы с Урала — все это сегодня доступно и практично благодаря современным технологиям их обработки.

О том, как состоятельные уральцы учились строить дома, под влиянием каких идей появлялись их дворцы и виллы, читайте в нашем материале.