6 дивных способов улучшить интерьер с помощью фотообоев

Помните банальные фотографические изображения водопадов и берёзовых рощ, которые были популярным отечественным интерьерным трендом в конце 80-х — начале 90-х? Согласитесь, удивительно, что пять-шесть растиражированных картинок, представленных в виде обоев низкого качества, смогли настолько покорить сердца потребителей и стать чуть ли не главным декоративным украшением миллионов домов и квартир. Было в них что-то эдакое!

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Воспоминания о том небывалом коммерческом успехе первых отечественных фотообоев по сей день не дают покоя современным производителям. И поэтому сегодня на рынке обретает популярность уже новый продукт, представляющий собой комбинацию удачной идеи декора стен масштабными фотографиями и новых технологий производства обоев. Современные фотообои, в отличие от их несуразных прототипов, характеризуются высоким качеством, бесконечными вариациями на тему дизайна и большим декоративным потенциалом. И сегодня мы расскажем вам о шести способах преображения интерьера с помощью фотообоев.

Изменение восприятия пространства

Фотообои просто незаменимы для визуальной коррекции геометрии небольшого помещения. Изображения с перспективой способны зрительно продлевать пространство, тем самым заставляя комнату казаться больше, и даже намного больше. Никакие другие отделочные материалы не смогут повторить этот эффектный трюк.

Отлично работают фотообои и в узких вытянутых комнатах. Яркое крупномасштабное изображение на дальней стене заставит её «подвинуться» и сделает пространство комнаты более уютным.

Зонирование пространства

Зонирование пространства весьма актуально для малогабаритных квартир, где одна комната вынуждена совмещать в себе функции гостиной, столовой, кабинета, библиотеки, а иногда и спальни. И снова на помощь приходят фотообои. Они способны не только украсить помещение, но и разделить его на зоны, в каждой из которых будет царить соответствующая их предназначению атмосфера.

Стилизация интерьера

Фотообои помогают подчеркнуть стиль интерьера комнаты, сделать его ярким, более узнаваемым. Согласитесь, ничто так не украсит комнату в стиле прованс, как виды того самого Прованса, красующиеся на стене. Предпочитаете американский стиль? Создать в комнате динамичную атмосферу Нью-Йорка помогут фотообои с изображением Уолл-стрит или Пятой Авеню. А для любителей такого оригинального стиля, как поп-арт, фотообои вообще незаменимы.

Наше мнение:

— Следует помнить, что рисунок на фотообоях не обязательно должен представлять собой фотографические изображения реальных объектов. Любая картинка, нанесённая на основу посредством фотопечати, именуется фотообоями.

Имитация фактур

Благодаря высокому качеству изображения, получаемому в результате фотопечати, фотообои могут имитировать различные материалы и фактуры, например дерево, кирпич, бетон или металл. С их помощью вы сможете сделать невозможное — угнаться за быстро меняющейся интерьерной модой. Теперь, чтобы в вашей комнате появилась стильная кирпичная поверхность, которая остаётся популярным трендом, не обязательно долбить стену — достаточно просто переклеить обои. А если кирпич вдруг выйдет из моды, вы быстро, легко и без лишних затрат сможете внести коррективы в дизайн.

Наше мнение:

— Многие современные дизайнеры по достоинству оценили уникальные имитационные свойства фотообоев. Например, норвежский дизайнер Том Хага создал целую коллекцию «бетонных» обоев под названием Concrete Wall. Модели коллекции изображают фрагменты голых бетонных стен, которые были сфотографированы в разных уголках Норвегии.

Психотерапия

Дома мы отдыхаем от городской суматохи и ежедневных стрессов, поэтому дизайн комнат должен всячески способствовать созданию гармоничной и расслабляющей атмосферы. Придать интерьеру соответствующее настроение помогут фотообои. Красивые пейзажи, цветы, картины любимых художников — эти изображения благотворно воздействуют на подсознание, дарят ощущение спокойствия и благополучия.

Придание интерьеру личностного характера

Чтобы сделать интерьер комнаты более индивидуальным, принято использовать в качестве декора вещи личностного характера, например фотографии. А зачем дырявить стены или захламлять журнальный столик, если можно заказать фотообои с уникальным изображением, состоящим из ваших снимков? Вы можете украсить стену огромным семейным портретом или остановить свой выбор на оригинальном коллаже из фотографий. В любом случае подобное декоративное решение сделает интерьер комнаты неповторимым.

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