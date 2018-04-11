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Лучшее из московских салонов: стильная итальянская мебель и ковёр с необычным рисунком
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Лучшее из московских салонов: стильная итальянская мебель и ковёр с необычным рисунком 

Salon.ru 1 час назад
Фото: Salon.ru
1. Лепнина от компании «Петергоф»Можно не покупать надкаминное зеркало, а сделать его при помощи элементов гипсовой лепнины и зеркального полотна. Вот такой рокайльный сюжет будет кстати в интерьере с элементами классики. Длина молдингов варьируется, и подобной композицией можно оформить не только зеркало, а, допустим, стену. 2. Мебель от Francesco MolonСвоё видение люкса компания Francesco Molon воплотила в коллекции Atelier Molon 2017: прохлада стали и отполированного эбенового дерева контрастирует с фактурами бархата и кожи. Небесный цвет — просто находка: он словно добавляет воздуха в интерьер и уравновешивает тёмный оттенок дерева. Полоски металла, пересекающие кожу и шпон, — модная деталь, показывающая к тому же искусность работы итальянских мастеров.
3. Пуф от Milano Home ConceptЭтот пуф «приобрёл» обивку в ёлочку и ручки, как у дамской сумочки. Понятно, что ручки появились из соображений удобства: можно взяться за них и перенести пуф в сторону. Но, с другой стороны, не покидает мысль: функциональность данной детали — а не прикрытие ли это? Уж очень ручки хороши сами по себе, просто как деталь декора.
4. Ковёр Couple Ковёр Couple сочетает два типа рисунка — абстрактный и реалистический, и два материала — шерсть и растительный шёлк. Ну что же, в жизни так бывает, что двойственность оборачивается парностью. Ковёр соткан вручную.
5. Кресло RibbonКресло Ribbon с геометрически чёткой основой из стали — одна из лаконичных вещей, которые не перегружают интерьер. При этом и совсем минималистичным такое кресло не назовёшь: за счёт сиденья и спинки оно мягкое и удобное, а материал обивки можно выбрать любой. 6. Комплект постельного белья HanamiКомплект постельного белья Hanami сшит из высококачественного хлопка сатинового плетения. Здесь использован сатин повышенной плотности, прошедший обработку мерсеризацией и каландрированием, поэтому ткань похожа на шёлк: она тонкая, гладкая, с характерным матовым блеском.
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