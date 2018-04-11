Открытый разговор об интерьере: для тех, кто задумал строительство или ремонт

Дизайн-центр West продолжает серию мероприятий, предоставляющих архитектурно-дизайнерскому сообществу Юга России уникальную возможность получать актуальную и полезную информацию в личном общении с ведущими российскими профессионалами. Так, 21 апреля в арт-пространстве West состоится очередной Открытый разговор об интерьере. Перед собравшимися выступят архитекторы/дизайнеры Кристина Аасаметс и Екатерина Шубина

Мероприятие пройдет в дизайн-центре WEST, 21 апреля с 12:00. Вход свободный, запись по телефону: (863) 303-43-48 Кристина Аасаметс — активно практикующий архитектор и дизайнер с опытом работы более 14 лет. Ее специальность — дизайн архитектурной среды. Профессиональные знания и солидный опыт именно в этом направлении — дизайне интерьера — и помогут Кристине раскрыть тему ее выступления: «Деревянные покрытия для пола». Дизайнер расскажет аудитории о популярных типах напольных покрытий (в частности, о ламинате, паркетной, инженерной и массивной досках…), их плюсах и минусах, областях применения и вариантах раскладки… Что такое французская елка, какие особенности у полов без порожков, как выбрать подходящий плинтус, что такое палубная раскладка и вообще — что можно сделать самому, а в чем не обойтись без специалиста? На все эти (и многие другие) вопросы Кристина Аасаметс даст развернутые и хорошо проиллюстрированные ответы.

Екатерина Шубина — известный ростовский архитектор и дизайнер с хорошим профессиональным образованием (архитектурный факультет РИСИ ) и почти 20-летним опытом работы. «Моя тема в проектировании, — говорит она, — это архитектурный дизайн». Собственно, о нем слушатели и узнают, тема лекции: «Архитектурный дизайн интерьеров на основе нестандартных систем проектирования». Однако поскольку чистым проектированием в наши дни удивишь мало кого, Екатерина, имея хороший творческий багаж воплощенных проектов и выступая в партнерстве с компанией «Антарес» (производящей изделия из дерева по индивидуальным заказам), сосредоточится именно на реализации объектов. Приятным бонусом станет разговор об уличной городской среде и ее неотъемлемых элементах: беседках, навесах, перголах…

По окончании основных блоков выступлений — в полном соответствии с установившимся форматом Открытых разговоров — все заранее записавшиеся смогут получит бесплатные индивидуальные интерьерные консультации спикеров.