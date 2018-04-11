Куда спрятать телевизор: 7 идей и 35 примеров

Что делать, если вы не готовы отказаться от телевизора, но не желаете его видеть в качестве элемента интерьера? Выход есть: спрятать! Современный рынок предлагает немало решений и технологий, позволяющих убрать телевизор из зоны видимости. Однако далеко не все из них практичны, а ведь важно не только надёжно скрыть агрегат, но и иметь возможность максимально удобно и быстро получить к нему доступ, когда это понадобится.

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Прячем телевизор за картиной

Один из самых несложных способов спрятать телевизор — закрыть его картиной. Чтобы облегчить процесс доступа к агрегату, над ним устанавливают специальный механизм, опускающий или поднимающий картину. Как правило, компании, занимающиеся производством таких картин, предлагают выбрать изображение из каталога или же использовать собственное. В большинстве случаев для монтажа картины с механизмом не требуется какой-то особенной подготовки, его вполне можно произвести самостоятельно.

Есть и ещё несколько технических решений той же задачи: картина крепится на специальных рельсах и отодвигается вручную или с помощью пульта; телевизор устанавливается в специальную раму и закрывается при необходимости выдвигающимся полотном; картина крепится на подъёмные механизмы и приподнимается в процессе использования телевизора по прямому назначению.

Прячем телевизор за панелями

Раздвижные панели — отличное решение для тех, кто размышляет, как спрятать телевизор на стене. При этом такие панели могут или почти полностью слиться со стеной, или же, напротив, стать не только маскировкой для приёмника, но и ярким акцентом в интерьере.

Прячем телевизор за зеркалом

Телевизор, встроенный в зеркало, это довольно распространённое решение, чаще всего использующееся в ванных комнатах. В выключенном состоянии такое зеркало выглядит самым обычным образом, надёжно скрывая от глаз свою дополнительную функцию.

Наше мнение:

— Конечно, зеркало-телевизор вряд ли можно рассматривать в качестве основного ТВ-приёмника: качество картинки, диагональ экрана и антибликовые свойства таких моделей оставляют желать лучшего. Однако как дополнительный вариант для тех зон квартиры, где сложно разместить полноценный телевизор (для ванной, прихожей или кухни), такое решение очень даже подойдёт.

Прячем телевизор в… мебели

Современные производители мебели отлично понимают нужды покупателей — и предлагают свои оригинальные варианты того, как можно спрятать телевизор. Так, можно увидеть в продаже тумбы с выдвигающимся вверх ТВ-приёмником (актуально для спален). Для гостиных существуют специальные стенки с нишей для телевизора, которую можно закрыть дверцами или панелью. Более того, при желании можно приобрести шкафы-купе, кровати и даже ванны со встроенными телевизорами.

Прячем телевизор в стене

Телевизор можно, в самом прямом смысле слова, надёжно спрятать в стене, используя вращающийся механизм. Актуально только для толстых стен, так как ниша для такого решения должна быть довольно глубокой.

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Прячем телевизор под потолком

Если вы ищете и никак не находите ответ на вопрос, как спрятать телевизор на стене, возможно, ваш вариант — это маскировка ТВ-приёмника на потолке. Существуют компании, специализирующиеся именно на таком способе скрыть телевизор: он прячется в вентиляционную шахту, в навесной потолок или в специально созданный короб.

Прячем телевизор… где угодно!

Звучит фантастически, однако при желании вы действительно можете спрятать или просто разместить телевизор там, где пожелаете. Существуют компании, которые прокладывают по всей квартире специальные «рельсы», по ним телевизор может перемещаться во всех направлениях, меняя угол поворота экрана. Убирать его можно в специальные ниши или в шкаф. А можно отворачивать к стене, разместив на обратной стороне принт или картину.

Наше мнение:

— Если вы задались вопросом, как спрятать телевизор, не забудьте продумать заранее и то, как спрятать провода — порой эта проблема бывает весьма насущной. Предлагаем три самых распространённых варианта.

1. Кабель-канал. Можно оклеить его обоями или окрасить в цвет стен, чтобы было менее заметно.

2. Штробы в полу, стене, потолке. Подходит только в том случае, если вы уверены, что до нового ремонта не будете менять местоположение телевизора.

3. Специальная мебель под телевизор с продуманной системой расположения и фиксации проводов.

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