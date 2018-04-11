Как создать потрясающий темный интерьер: 13 дельных советов

1. Не ограничивайтесь чёрным цветом

Оформляя темный интерьер, не стоит ориентироваться исключительно на угольно-черный цвет. Палитра глубоких насыщенных оттенков довольно широка: возможно, вам придется по душе темно-зеленый, темно-синий, темно-серый или любой другой тон. Используйте черный в качестве дополнительного цвета, для придания обстановке графичности.

Дизайн: Susanna Vento

2. Продумайте сценарии освещения

Темные интерьеры могут выглядеть совершенно по-разному при различных сценариях освещения. Предусмотрите достаточный свет, чтобы обстановка не смотрелась мрачной.

Совет: при выборе оттенков для оформления вашего дома обязательно проверяйте, как они выглядят при дневном и искусственном освещении. При изменении интенсивности и температуры света цвета могут проявить себя по-новому.

Фото: Nuura

3. Используйте текстиль

Если вы рискнули оформить интерьер в темных тонах, а в результате осознали, что получилось слишком мрачно, выручит текстиль. К примеру, светлое постельное белье с выраженной фактурой заставит обстановку спальни «заиграть» по-новому. А светлый пушистый ковер моментально преобразит гостиную.

Это правило работает и в обратную сторону: если выбранный цвет стен оказался скучноватым и недостаточно насыщенным, добавить пространству выразительности поможет фактурный текстиль глубокого темного оттенка.

Дизайн: Historiska Hem 4. Играйте оттенками

Смешивать оттенки и полутона в темных интерьерах можно ничуть не менее эффектно, чем в светлых. Более того, многие насыщенные цвета прекрасно сочетаются между собой. К примеру, в обстановке, оформленной в оттенках темно-зеленого, будут прекрасно смотреться винные, темно-коричневые или темно-синие акценты.

Дизайн: Emma Fisher

5. Сделайте пол и потолок светлыми

Если вы решили оформить темный интерьер, это вовсе не означает, что нужно красить в насыщенные тона абсолютно все поверхности в доме. Темные стены и мебель уже создадут нужную атмосферу, а пол и потолок вполне могут остаться светлыми. При таком раскладе даже угольно-черный цвет стен не будет смотреться мрачным.

Фото: In My Corner

6. Добавьте светоотражающие поверхности

Зеркальные, стеклянные, металлические и другие светоотражающие поверхности — обязательное дополнение к темному интерьеру. Особенно если в квартире не наблюдается переизбытка естественного освещения. Они преумножат свет и добавят обстановке немного глянцевого лоска.

Фото: Nuura

7. Используйте натуральный камень

Натуральный камень или его качественная имитация — прекрасное дополнение к темному интерьеру. Он визуально сделает обстановку более солидной, статусной и дорогой. В зависимости от желаемого эффекта, можно выбрать светлый камень (и сыграть на контрасте) или же темный (и добавить оттенков и фактур).

Дизайн: Emma Fisher

8. Заведите комнатные растения

Противники темных интерьеров часто называют их неуютными. Если вас тоже беспокоит этот момент, добавьте живых комнатных растений. Это беспроигрышный ход, моментально создающий ощущение обжитого, уютного пространства.

Дизайн: Historiska Hem 9. Добавьте дерева

Натуральное дерево — еще одно чудесное дополнение к темным интерьерам. Причем более насыщенный тон древесины может несколько утяжелить обстановку, сделать ее более солидной, а вот материал светлого оттенка, напротив, добавит легкости и непринужденности.

Дизайн: Historiska Hem 10. Примените контрастность

В светлые интерьеры для контраста нередко добавляют темные оттенки. В темных же интерьерах эту роль, напротив, выполняют светлые тона. Добавьте несколько предметов мебели или декора в контрастных цветах (белый, бежевый, светло-серый), и обстановка моментально станет более выразительной.

Дизайн: Riikka Kantinkoski

11. Добавьте яркие акценты

В темных интерьерах тоже есть место ярким акцентам. Старайтесь выбирать в качестве дополнительных цветов более сложные и благородные: хорошим выбором станет бордовый, терракотовый, горчичный. Более простые тона могут сослужить плохую службу и визуально удешевить интерьер.

Фото: Entrance Makleri

12. Сочетайте фактуры

Сочетание в обстановке разнообразных фактур — ключ к созданию уюта в темном интерьере. Смело добавляйте текстиль, дерево, металл, пледы крупной вязки, меховые и плетеные аксессуары: перестараться в этом вопросе почти невозможно.

Фото: Entrance Makleri

13. Продумайте декор

Не стоит недооценивать декор: с его помощью можно как добавить в обстановку темных оттенков — и сделать ее более насыщенной, так и внести светлые контрасты — и несколько «разбавить» палитру.

Дизайн: Сoco Lapine Design