Двухуровневый пентхаус в стиле современная классика

Супружеская пара с двумя детьми предложила студии «Арт-Холл» заняться интерьером их двухуровневого пентхауса в ЖК «Доминион». Заказчикам понравились работы студии на сайте, к тому же архитекторы оформили два пентхауса в том же комплексе и положительные отзывы об их работе укрепили владельцев в правильности выбора.

Первым делом архитекторы занялись разработкой планировочного решения. Они предложили хозяевам два сценария. После долгих обсуждений остановились на варианте, согласно которому кухня, семейная гостиная, столовая и зона приватных помещений располагаются на первом этаже, а зона отдыха с большим телевизором и системой домашнего кинотеатра — на втором уровне. В его пользу сыграл тот факт, что на втором этаже зона отдыха плавно перетекает в двухсветный зимний сад с мини-кухней, из которого можно попасть на открытую террасу. Пожив в квартире несколько месяцев, сейчас хозяева остались довольны тем, что приняли в самом начале это решение, ведь мягкая зона с большим П-образным диваном и зимний сад стали любимым местом отдыха не только семьи, но и гостей, своеобразной «тусовочной зоной».

Открытое двухуровневое пространство частично перекрыли, это сделало гостиную более уютной, а на втором уровне появилась площадка для библиотеки с настоящим дровяным камином, как в загородном доме. «Мы осуществили мечту хозяйки о камине, более того сделали еще один био-камин, так что в доме два источника огня, это есть не во всех загородных домах, — улыбается Елена Лукинская, — Мы сохранили воздух, свет в пространстве, но сделали его более сложным, разноуровневым и добавили полезную площадь, что важно. А двухсветная столовая стала центром пространства и точкой притяжения».

Заказчики хотели получить современный интерьер в светлых тонах с легким налетом неоклассики. Строгость прямолинейных форм ломанного пространства архитекторы смягчили гипсовой лепниной, а современную мебель замешали с классической, но финиши подобрали далеко не традиционные. Так, в спальне у окна разместили столик-библиотеку в белой эмали, а не в классическом шпоне вишни, как и прикроватные тумбочки. Это придало интерьеру легкость и воздушность. В светлой цветовой гамме изысканно и свежо смотрятся оттенки бирюзового и ментолового, особенно любимые хозяйкой. Они лейтмотивом проходят во всем интерьере.

Вся корпусная мебель, двери, стеновые панели, балки выполнены по эскизам архитекторов. Двери шкафов декорировали обоями, за счет чего шкафы практически слились с поверхностью стены, стали предельно незаметны. Эффектным элементом интерьера зимнего сада стал круглый мраморный стол, внутри которого растет настоящее трехметровое дерево. Чтобы обеспечить полив и возможность пересадки, нижнюю часть мраморного подножья архитекторы поставили на ролики, оснастили магнитными замками и сделали съемной.

«Проектирование заняло почти год, столько же ушло на реализацию. Это было связано и со сложностью исходного пространства и с тем, что у супругов напряженный рабочий график с частыми командировками, — замечает Елена, — но на встречи с нами они всегда приходили вдвоем и совместно учувствовали в творческом процессе. Благодаря вовлеченности хозяев, нам удалось создать красивое, элегантное пространство для этой прекрасной семьи».