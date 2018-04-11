В Печатниках прошел «бумажный» мастер-класс

В помещении ГБУ ЦСПСиД «Печатники» в начале апреля прошел «бумажный» мастер-класс. Воспитанники центра научились делать цветы из обычных салфеток. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.

«Бумажные салфетки — неотъемлемый атрибут красивой сервировки стола, но что, если сделать цветы из бумажных салфеток своими руками? Это прекрасный способ красиво декорировать стол и не только, а также сделать что-то очень красивое из простых и подручных материалов. На занятии дети научились делать цветы из обычной бумажной салфетки», — говорится в сообщении.

Мероприятие прошло на безвозмездной основе. (то)