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В Печатниках прошел «бумажный» мастер-класс
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В Печатниках прошел «бумажный» мастер-класс 

Управа района Печатники города Москвы 43 минуты назад
Фото: Марьинский вестник
В помещении ГБУ ЦСПСиД «Печатники» в начале апреля прошел «бумажный» мастер-класс. Воспитанники центра научились делать цветы из обычных салфеток. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.
«Бумажные салфетки — неотъемлемый атрибут красивой сервировки стола, но что, если сделать цветы из бумажных салфеток своими руками? Это прекрасный способ красиво декорировать стол и не только, а также сделать что-то очень красивое из простых и подручных материалов. На занятии дети научились делать цветы из обычной бумажной салфетки», — говорится в сообщении.
Мероприятие прошло на безвозмездной основе. (то)
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