Секреты экономичного электрического отопления дома

Электрическое отопление на основе тёплого пола и электрического котла может быть очень эффективным как для маленького коттеджа, так и для просторного загородного дома. Выглядит оно красиво — у вас нет радиаторов, загораживающих панорамное остекление.

Конечно же, к тёплому полу можно подключить и газ, и дизельный котёл, и котёл на твёрдом топливе, но электричество спасает там, где газа просто нет. Оно же позволяет создать более экологичную обстановку в доме, особенно если само электричество берётся из солнечных панелей.

Правильное утепление дома — залог успеха

Правильное утепление дома поможет вам снизить затраты на отопление в целом и позволить себе систему отопления на основе тёплого пола. Не бойтесь больших окон и высоких потолков — современный тёплый пол справится с отоплением вашего дома!

Марина Бочарова, архитектор:

— Бытует мнение, что электрическое отопление неэкономично, наоборот, обходится дороже, чем газ. Но на самом деле в этом только половина правды. Если правильно утеплить дом (стены, кровлю и сам пол), то вы получите почти идентичные суммы при системе отопления на основе тёплого пола.

www.everyday-design.com Поставьте ещё и солнечные панели

Вариант электрический котёл + тёплый пол + солнечные панели — система современная, технологичная, удобная, без радиаторов и разводки труб по периметру и при этом довольно доступная.

На дом площадью около 300 квадратных метров экономия составит от 100—150 тысяч рублей в год (при электричестве по счётчикам) и того более — при солнечных панелях. На устройстве отопления такого типа вы тоже можете сэкономить (по сравнению с другими эковариантами), получив при этом современное качество и стильные интерьеры без радиаторов.

Поставьте систему «Умный дом»

Для полноценного отопления вам потребуется система контроля за ним. Более того, вы сможете даже со смартфона изменить настройки, например прогреть кухню к вашему приходу и не прогревать, скажем, кабинет, если сейчас он вам не нужен. При этом с тёплыми комнатами по бокам с нуля пространство прогревается не более часа.

Марина Бочарова, архитектор:

— Новое поколение тёплых полов, где управление осуществляется на основе системы «Умный дом», делает отопление на электричестве ещё дешевле. Здесь используется попеременное включение различных зон тёплого пола, что позволяет реагировать на слишком большую нагрузку вашей электросети (например, если вы включили все электроприборы) и не дать ей перегрузиться.

www.everyday-design.com Проведите тёплый пол везде

Для полноценного отопления вам потребуется провести тёплый пол везде — не только в кухне, гостиной и спальнях, но и в ванных, коридорах и холлах, прихожей. Площадь отопления будет равняться примерно всей площади вашего дома.

При этом мощность котла рассчитывается не для прогрева всего дома, а только для единовременного прогрева, то есть котла в 75 кВт вам хватит, чтобы прогревать одновременно 40—60 квадратных метров (со включенными электроприборами), то есть дом площадью строго до 350 квадратных метров. Есть электрокотлы и мощностью 120 кВт, 150 кВт. Вы можете поставить два котла по 75 кВт, этот приём часто применяется для домов от 300 квадратных метров.

Для варианта «электрокотёл — тёплые водяные полы» ведущие производители дают следующие значения мощности:

площадь хорошо утеплённого дома 300—450 квадратных метров — мощность котла от 36 кВт;

площадь хорошо утеплённого дома 200—350 квадратных метров — мощность котла от 30 кВт;

площадь хорошо утеплённого дома 150—200 квадратных метров — мощность котла до 25 кВт.

К этим цифрам нужно добавить, что ещё около 40 кВт мощности вам потребуется на обеспечение дома горячей водой и на электроприборы.

Сравните варианты и увидите разницу

Варианты для системы электрический котел + тёплый пол есть разные. Например, газовая котельная и система отопления для большого дома обойдётся минимум в миллион рублей, на основе брендового газового котла и другого оборудования ваш минимум превратится в два миллиона рублей.

Такие установки, как тепловой насос, стоят ещё дороже. Система отопления будет стоить уже от трёх миллионов рублей (один немецкий тепловой насос типа рассол/вода с возможностью пассивного охлаждения и необходимой мощностью стоит 1—1,5 млн рублей), если мы говорим об энергоэффективной системе. Поэтому система электрического котла, солнечных панелей и тёплого водяного пола выйдет дешевле при выборе среди инновационных и передовых вариантов.

Марина Бочарова, архитектор:

— Фольга используется для устройства тёплого пола, чтобы тепло направлялось вверх, в интерьер, а не вниз, в землю. При условии качественного утепления всех зон дома и отсутствии мостиков холода в конструкции, дом площадью 300 квадратных метров можно отапливать в зимние месяцы за 10—12 тысяч рублей (система электрокотёл + тёплый пол, электричество по счётчику).

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