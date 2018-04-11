Ещё
Безумные 70-е, Индия и модный урбанизм в новых лукбуках российских дизайнеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Безумные 70-е, Индия и модный урбанизм в новых лукбуках российских дизайнеров 

SNCmedia.ru 41 минуту назад
Фото: SNCmedia.ru
VOROZHBYT&ZEMSKOVA
Пастельные тона, бархат, шелк и люрекс гармонично уживаются в новой коллекции бренда. Дизайнеры марки создали удобную и уютную коллекцию на каждый день. Ключевые модели новой осенне-зимней линейки — блестящие худи, мягкие свитшоты, жакеты с капюшонами. В таких можно и на работу, и отдыхать.
FURFURZA
Интересно заметить, что это первая коллекция дизайнера Ксении Костевич, которой она дала название — L’eternite. В новой весенней линейке дизайнер соединила несколько стилей: здесь и классическое двубортное пальто из шерсти, короткая дубленка, джинсовая куртка с подкладкой из овчины и женственные шелковые платья.
LOOM MOSCOW
Яркие, безумные и странные 70-е нашли отражение в новой коллекции российского бренда Loom Moscow. Вдохновением для дизайнера марки стал фильм «Серые сады», повествующий о кузине Жаклин Кеннеди — Эдит Бувье Бил. Одежда из новой линейки заставит вас пережить множество эмоции: вы сможете почувствовать себя ребенком в платье из искусственной выцветшей ткани с детским принтом, а винтажные детали и бабушкин пеньюар перенесут вас в другое время.
Beso Tura
Вдохновившись супермоделями 80-х и 90-х, дизайнеры бренда Beso Tura создали коллекцию для разных представительниц прекрасно пола: бизнесвумен и молодые девушки — все они хотят носить одежду, которая сделает их сексуальными и придаст уверенности в себе. В этом им поможет новая осенне-зимняя коллекция бренда, где преобладают лакированная кожа, металлизированный шелк и трикотаж ярких цветов. Минималистичный дизайн и строгие формы — в такой одежде ходят только успешные жительницы большого города.
Rasario
Размышления о перевоплощении и эволюции человека в разных личностях на протяжении миллионов лет вдохновили Расиду Лакобу на создание новой коллекции одежды. Маленький, но яркий мир, воспевающий красоту и чувственность, как неотъемлемую черту женской многогранности — именно это создала дизайнер в новом сезоне. В этом прекрасном мире поселились нежные полупрозрачные ткани, женственные платья-бра, корсеты, блестящее платье в пол на тонких бретелях и комбинезоны из розового и красного атласа с широким поясом под стать традиционным индийским сари. Разнообразие моделей и стилей в новой линейке бренда Rasario.
SNCmedia.ru: последние новости
Выбираем самую красивую и удобную сумку crossbody В тренде: самые модные крупные серьги на весну Ван Гог и блестки в новых лукбуках российских дизайнеров
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер12
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе65
Как понять, что он знает о сексе только из порно
Ученые выяснили, почему в науке так мало женщин21
Бедная Сандра: как сейчас живет Саша Зарубина?2
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
00:26
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение