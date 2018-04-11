Безумные 70-е, Индия и модный урбанизм в новых лукбуках российских дизайнеров

VOROZHBYT&ZEMSKOVA

Пастельные тона, бархат, шелк и люрекс гармонично уживаются в новой коллекции бренда. Дизайнеры марки создали удобную и уютную коллекцию на каждый день. Ключевые модели новой осенне-зимней линейки — блестящие худи, мягкие свитшоты, жакеты с капюшонами. В таких можно и на работу, и отдыхать.

FURFURZA

Интересно заметить, что это первая коллекция дизайнера Ксении Костевич, которой она дала название — L’eternite. В новой весенней линейке дизайнер соединила несколько стилей: здесь и классическое двубортное пальто из шерсти, короткая дубленка, джинсовая куртка с подкладкой из овчины и женственные шелковые платья.

LOOM MOSCOW

Яркие, безумные и странные 70-е нашли отражение в новой коллекции российского бренда Loom Moscow. Вдохновением для дизайнера марки стал фильм «Серые сады», повествующий о кузине Жаклин Кеннеди — Эдит Бувье Бил. Одежда из новой линейки заставит вас пережить множество эмоции: вы сможете почувствовать себя ребенком в платье из искусственной выцветшей ткани с детским принтом, а винтажные детали и бабушкин пеньюар перенесут вас в другое время.

Beso Tura

Вдохновившись супермоделями 80-х и 90-х, дизайнеры бренда Beso Tura создали коллекцию для разных представительниц прекрасно пола: бизнесвумен и молодые девушки — все они хотят носить одежду, которая сделает их сексуальными и придаст уверенности в себе. В этом им поможет новая осенне-зимняя коллекция бренда, где преобладают лакированная кожа, металлизированный шелк и трикотаж ярких цветов. Минималистичный дизайн и строгие формы — в такой одежде ходят только успешные жительницы большого города.

Rasario

Размышления о перевоплощении и эволюции человека в разных личностях на протяжении миллионов лет вдохновили Расиду Лакобу на создание новой коллекции одежды. Маленький, но яркий мир, воспевающий красоту и чувственность, как неотъемлемую черту женской многогранности — именно это создала дизайнер в новом сезоне. В этом прекрасном мире поселились нежные полупрозрачные ткани, женственные платья-бра, корсеты, блестящее платье в пол на тонких бретелях и комбинезоны из розового и красного атласа с широким поясом под стать традиционным индийским сари. Разнообразие моделей и стилей в новой линейке бренда Rasario.