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В Музее сыра собрали эксклюзивную коллекцию коров
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В Музее сыра собрали эксклюзивную коллекцию коров 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Музее сыра на улице Чайковского постоянно появляются новые коровы, узнал KOSTROMA.TODAY. Здесь уже собрали целую коллекцию фигур этих животных.
Новые экспонаты в музей приносят гости.
В Музее рассказывают, что новые экспонаты привозят гости. Они с удовольствием дарят фигурки из дерева, керамики и даже ткани. Поэтому коллекция коров постоянно пополняется.
Совсем недавно свой вклад в коллекцию внесла даже бывшая жительница дома Рещикова, где и разместился музей. Она ностальгически и со слезой воспоминала старые времена и показывала, где находилась, например, кухня в этом доме.
Здесь можно увидеть фигурки коров из керамики, ткани и дерева.
Коровы в Музее сыра — одно из самых любимых животных. Сырные сомелье рассказывают не только историю сыроделия в мире в целом и России в частности, но и, например, историю возникновения костромской породы коров. Про коров здесь сообщают много всего интересного. Оказывается, коровы не различают цвета, и на красный совершенно не реагируют, зато отлично воспринимают классическую музыку.
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