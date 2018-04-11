10 новых идей для узкой, маленькой и неудобной прихожей

Маленькая, узкая, неудобная прихожая — это не просто проблема, это стресс. Каждодневный и для всех. Поэтому сегодня мы будем учиться на чужом опыте решать извечную проблему: как сделать уютным и красивым нечто некомфортное и совершенно не привлекательное.

Стильный и уютный минимализм

Если у вас есть гардероб и возможность хранить в нём основной набор вещей, то такой вариант вам понравится. Узкая лавка, под которой удобно хранить обувь. В дождливую погоду здесь можно расположить специальный лоток для обуви. Подвесная штанга — чрезвычайно модная сейчас штука — может использоваться как перекладина для тремпелей и для крючков, это более минималистский вариант.

Основную функциональную часть желательно выполнить в идентичном с основным фоном цвете. Декор может быть контрастным. Чуть оживить такой интерьер помогут комнатные растения.

Многофункциональная встройка

Мебель на заказ — это идеальный вариант для нестандартных пространств. В столярной мастерской часто предоставляют услугу расчёта и моделирования мебельных систем под ваши нужды.

Ниша в прихожей

Если есть возможность сделать нишу, не игнорируйте её. Ниша позволит расположить больше необходимых вещей и и при правильном подходе превратить узкую прихожую в просторный холл.

Скрытые системы

Это более минималистичный вариант встроенной мебели, сделанной на заказ. Всего несколько элементов, подсветка и готовность хранить большинство вещей в системах хранения в других комнатах.

Прихожая как часть гостиной

Если речь идёт о студии и прихожей как таковой нет, её можно смело сделать частью гостиной. Частично впустить её функции и обойтись подвесной штангой и напольной системой хранения, на которой можно сидеть. При этом расставленные книги, коробки и корзины из гостиной помогут максимально плавно вписать прихожую в основной интерьер.

Скрытый шкаф

Если архитектурные особенности прихожей не позволяют её расширить, но дают возможность сделать гардеробный шкаф, воспользуйтесь этим. Если нет, присмотритесь к идее с разноуровневыми колышками-вешалками.

Узкая система

Нестандартная прихожая требует нестандартных решений. К примеру, ультраузких систем хранения, которые могут быть не только практичными, но и чрезвычайно оригинальными по форме и исполнению.

Большие постеры

А это уже чисто визуальный инструмент, который работает по типу окна. Чем больше постер, тем больше внимания он привлекает, создавая ощущение открытого пространства за ним.

Двухуровневые перекладины

Актуальны, если вы не носите длинные плащи и пальто. Такой вариант облегчает пространство и заставляет работать одежду как декоративный объект.

Большое зеркало

Та же история, что и с постером, только мощнее. Зеркало расширяет пространство. Это знают все. Большое круглое зеркало — очень модная штука. Теперь вы знаете всё.

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