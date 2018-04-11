10 досадных ошибок в декоре интерьера

1. Располагать всю мебель вдоль стен

Продуманная планировка — ключ к успеху всего интерьера. Расставляя мебель, освободите хотя бы часть стен, это поможет избежать впечатления выставочного зала. Например, можно поставить большое кресло в углу комнаты или диван в центре гостиной.

2. Смешивать слишком много противоречащих друг другу оттенков

Заполните помещение множеством разных оттенков — и оно будет напоминать безымянный базар. Избежать этой ошибки поможет правило: не более трёх локальных цветов одновременно. Если вы уверены в своих силах, используйте дополнительные оттенки — близкие тона, производные от этих трёх цветов. Результат не заставит себя ждать — интерьер будет выглядеть более гармонично.

3. Компоновать множество разных декоров и орнаментов

Избегаем пёстрого эффекта, применяя лишь одно из этих двух правил: либо различные орнаменты в идентичных оттенках, либо идентичные орнаменты в разных цветах.

4. Монохромный интерьер в стиле Тоtаl Look

Типичная столовая в стерильном пространстве больницы? Такому решению — категорическое «нет». Кроме тех случаев, когда мебель очень оригинальна, да и все остальное пространство тоже довольно энергично. Чтобы придать монохромной обстановке выпуклость и рельеф, подумайте о вкраплении цвета и различных фактур.

5. Чрезмерная концентрация предметов

Злоупотребление количеством декора и мебели — верный способ испортить интерьер. Такой промах можно совершить практически везде: большой журнальный стол заменяют три складных мини-столика, коллекция семейных фото в рамках стоит стеной, четыре вида корзин для вещей и игрушек в детской комнате и т. д. Осторожно, чтобы не «задушить» свой интерьер, придерживайтесь золотого правила — лучше меньше, да лучше.

6. Считать, что каждый предмет интерьера имеет только одно назначение

А что если пуф превратить в ночной столик? Или сделать из книжного стеллажа зонирующую перегородку между кухней и гостиной? Изменение назначения — один из самых эффективных и модных приёмов современного декорирования. Не стесняйтесь придумывать дополнительные функции для вашей мебели.

7. Недооценивать важность правильного освещения

Яркие лампы имеют ту же мощность, что и большинство рассеянных. Уменьшите их интенсивность во всех комнатах в соответствии с вашими потребностями. Пусть светильников будет много и каждый используется в зависимости от ситуации. Например: потолочная люстра работает, когда нужно осветить всё пространство, а светильники с настройками на средний и малый свет сопровождают кресло для чтения или обеденный стол.

8. Использовать декоративные стикеры

Настенные наклейки, популярные ещё недавно, пора отправить в бан. Хотите «прокачать» ваши стены, подумайте о декоративной покраске. Отлично смотрится декоративный фриз размером бумажного листа А4. Забудьте о стикерах, сегодня они уже выглядят старомодно.

9. Использовать обманку, которая не обманывает

Панорамные обои с видом «итальянской улочки» или кирпичной кладки в стиле лофт никогда не украшают интерьер и однозначно придают дешёвый вид. Просто красивые обои или настоящая кирпичная стена в тысячу раз предпочтительнее её фальшивого изображения.

10. Забывать о важности пропорций

Большая комната с большой мебелью? Нет. Маленькая комната с мини-диваном и журнальным столиком размера ХХL? Тоже нет. Пропорции очень важны в декорировании. Миксуйте их, только если у вас большие объёмы помещения. И наоборот, если ваше пространство ограниченно, используйте небольшие «трендовые» предметы, они помогут создать гармонию.