Жителя квартиры в Серпухове наказали за самовольную перепланировку

Масштабную перепланировку выявили сотрудники Государственной жилищной инспекции Московской области в квартире одного из домов по Стадионной улице в Серпухове, нарушителя оштрафовали, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Поскольку в данном случае были произведены многочисленные перепланировки и переустройства, Госжилинспекция составила сразу два протокола об административных правонарушениих. Были наложены штрафы в размере 2 и 1 тысячи рублей соответственно», — заявил начальник Государственной жилищной инспекции Подмосковья Вадим Соков

Собственник квартиры без получения согласования провел масштабные работы по перепланировке и переустройству. Проверка Госжилинспекции установила: ради собственного удобства и создания роскошного интерьера квартиры собственник значительно ее переделал.

Глава ведомства отметил, что были снесены либо перенесены сразу несколько стен и дверных проемов, воздвигнуты перегородки (в том числе стеклянные). В результате поменялись площади нескольких помещений. Кухня превратилась в спальню, а электрическая кухонная плита и раковина «переехали» в другую комнату.

Самые значительные изменения произошли на лоджии. Здесь были демонтированы оконный и дверной проемы, и оборудована ванная комната. Хозяева установили ванну «джакузи», раковину и унитаз. Пришлось устроить и принудительную канализацию для отвода стоков. На лоджию из жилой комнаты был перенесен также радиатор отопления.

В администрацию Серпухова направили письмо с требованием установить сроки приведения квартиры в прежнее состояние.