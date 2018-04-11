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Жителя квартиры в Серпухове наказали за самовольную перепланировку
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Жителя квартиры в Серпухове наказали за самовольную перепланировку 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Масштабную перепланировку выявили сотрудники Государственной жилищной инспекции Московской области в квартире одного из домов по Стадионной улице в Серпухове, нарушителя оштрафовали, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Поскольку в данном случае были произведены многочисленные перепланировки и переустройства, Госжилинспекция составила сразу два протокола об административных правонарушениих. Были наложены штрафы в размере 2 и 1 тысячи рублей соответственно», — заявил начальник Государственной жилищной инспекции Подмосковья Вадим Соков.
Собственник квартиры без получения согласования провел масштабные работы по перепланировке и переустройству. Проверка Госжилинспекции установила: ради собственного удобства и создания роскошного интерьера квартиры собственник значительно ее переделал.
Глава ведомства отметил, что были снесены либо перенесены сразу несколько стен и дверных проемов, воздвигнуты перегородки (в том числе стеклянные). В результате поменялись площади нескольких помещений. Кухня превратилась в спальню, а электрическая кухонная плита и раковина «переехали» в другую комнату.
Самые значительные изменения произошли на лоджии. Здесь были демонтированы оконный и дверной проемы, и оборудована ванная комната. Хозяева установили ванну «джакузи», раковину и унитаз. Пришлось устроить и принудительную канализацию для отвода стоков. На лоджию из жилой комнаты был перенесен также радиатор отопления.
В администрацию Серпухова направили письмо с требованием установить сроки приведения квартиры в прежнее состояние.
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