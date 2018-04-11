Что такое look?

Слово look («лук») означает образ, внешний вид человека здесь и сейчас. Оно характеризует сочетание не только одежды, но и аксессуаров, обуви, прически и макияжа. Таким образом, термином look мы обозначаем внешний облик человека в целом.

Впервые слово «лук» как термин, определяющий образ, было использовано в 50-х годах XX века Кристианом Диором , когда он создал женственный стиль в одежде — new look. Под таким названием и сегодня дизайнеры выпускают коллекции элегантных платьев с зауженной талией, открытыми плечами и пышными юбками.

Сегодня слово «лук» применяется, например, для описания образа, составленного в оттенках одного цвета, который называется total look.

Еще одна популярная форма использования этого слова — lookbook. Так называется альбом, портфолио, каталог, серия профессиональных фотографий, объединенных одним брендом, идеей, стилем.

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