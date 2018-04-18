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18 крутых приспособлений для кухни, которые сделают жизнь проще
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18 крутых приспособлений для кухни, которые сделают жизнь проще 

Ридус 18 апреля 2018
Фото: Inmyroom
Кухня — пожалуй, самое многофункциональное место в квартире. Сколько здесь происходит разных процессов — с ходу и не сосчитаешь.
Наша сегодняшняя подборка — источник вдохновения для тех, кто любит готовить и обожает оптимизировать этот процесс.
1. Инь-ян чайник 2. Чашка для коленей 3. Тарелочка на палец 4. Слайсер для банана 5. Подставка под горячую посуду 6. Портативный тостер 7. Утконос-заварочник 8. Штопор для ананаса 9. Формочка для запекания 10. Тарелка для хлопьев и готовых завтраков 11. Держатели для кукурузы с таксами 12. Нож для дыни 13. Держатель для печенья 14. Робо-щелкатель для орехов 15. Миска для нарезки салата 16. Спасатель ложки 17. Нож для цветной капусты 18. Подставка для яйца «Игра престолов»
Мы уже писали о гениальных изобретениях для еды, а недавно выпустили видео с лайфхаками для уборки дома.
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