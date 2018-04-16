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5 секретов, как сделать дешевую кухню дорогой
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5 секретов, как сделать дешевую кухню дорогой 

Inmyroom 56 минут назад
Фото: Inmyroom
Авторы блога «Просто ремонт» делятся советами, которые помогут преобразить даже самую бюджетную кухню. Вот увидите — они работают!
Берете самую простую кухню, покупаете к ней единую столешницу — и все. На то, что цоколь не единый, никто и внимания не обратит!
Как правило, у дешевых кухонь они в комплекте. Выбросить их рука не поднимается. Выбрасывайте! Меняйте на что-то, пусть даже условно дорогое. Эти 2—4 тысячи рублей «вытянут» вашу кухню.
Важно: если отверстия под ручки уже сделаны, заранее замерьте расстояние между ними.
Если вы делаете фартук из плитки, укладывайте плитку после монтажа столешницы — так будет видно, что эту деталь продумывали.
Постарайтесь найти гармонию фасадов, а не собирать все модули по принципу «как придется».
Если не получается подогнать модули идеально, есть два варианта. Первый: не делайте этого вообще — просто закончите раньше, оставив место для табурета, вазы, буфета или чего угодно. Второй: найдите хорошего сборщика, который сможет собрать из существующих элементов то, что вы хотите, — сделав заглушки и так далее.
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