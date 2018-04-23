Бассейн на даче. Как это было 

То, что на даче будет бассейн, нам было ясно еще задолго до покупки участка, и его строительство началось еще на стадии освоения. Котлован вырыли в июле 2010 г.
котлован
основание — бетон, покрытие — линолеумЧерез неделю собрали бассейн.
собрали каркас и наполнили водой
И запустили лягушат))
русалки))
По задумке предполагалось патио вокруг бассейна, но почти 2 года пользовались штатной лестницей и только в мае 2012 начал пристраивать патио:
каркас настила
настил
почти готово
теперь все…
Спустя 5 лет:
когда-то здесь была пустыня))
наш оазис…
ирисы…