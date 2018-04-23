Бассейн на даче. Как это было

То, что на даче будет бассейн, нам было ясно еще задолго до покупки участка, и его строительство началось еще на стадии освоения. Котлован вырыли в июле 2010 г.

котлован

основание — бетон, покрытие — линолеумЧерез неделю собрали бассейн.

собрали каркас и наполнили водой

И запустили лягушат))

русалки))

По задумке предполагалось патио вокруг бассейна, но почти 2 года пользовались штатной лестницей и только в мае 2012 начал пристраивать патио:

каркас настила

настил

почти готово

теперь все…

Спустя 5 лет:

когда-то здесь была пустыня))

наш оазис…

ирисы…