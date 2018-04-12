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Обзор INMYROOM: назаменимые помощники в ремонте
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Обзор INMYROOM: назаменимые помощники в ремонте 

Inmyroom 5 часов назад
Фото: Inmyroom
Самостоятельный ремонт — нелегкий процесс. Какие приложения и инструменты могут его упростить? Выясняем с Константином Шкабура —видеоблогером и профессиональным инженером-строителем.
Они помогут спроектировать интерьер и увидеть потенциально сложные участки будущего ремонта. Освоив простые программы самостоятельно, вы точно сэкономите на работе дизайнера.
Для начинающих подойдет планировщик SketchUp — он интуитивно понятен и не требует профильных знаний. Если все же чувствуете, что навыков не хватает, всегда можно обратиться к YouTube — там много обучающих роликов.
Используйте современные материалы, чтобы упростить себе задачу и сэкономить время ремонта. Вот несколько примеров:
специальные краски для дерева или плитки. Такими можно окрашивать поверхность без предварительной подготовки: снятия предыдущего покрытия;
сухие смести для выравнивания пола — они быстро высыхают и просто наносятся;
«жидкие» пробки и герметики — помогают за несколько часов сделать гидроизоляцию швов плитки и ламината и защитить помещение от плесени.
Современная техника сильно упрощает жизнь строителям. Разметка необходима, чтобы ровно уложить кафель в комнате, поставить перегородку из гипсокартона, установить дверную коробку.
Работать с прибором действительно удобно — не нужно держать в одной руке профиль и измерительный уровень. Время работы с разметкой с его помощью сокращается в несколько раз — достаточно поставить осепостроитель в угол комнаты и включить горизонтальную линию, она сразу же появится на всех стенах комнаты.
Они удобны за счет своей мобильности, так как работают без подключения к сети питания. Таким образом вы сможете делать ремонт где угодно, просто зарядите аккумуляторы заранее. Инструменты продаются в любой DIY-сети строительных магазинов.
С их помощью будет проще собирать большой объем строительного мусора. Бытовые пылесосы никогда не справятся с этой задачей — они просто испортятся. Кстати, с помощью строительных пылесосов можно убирать не только твердый мусор, но и воду. Удобно, и сэкономит время на уборку.
Youtube-каналы дают возможность научиться практически всем хитростям ремонта: просто включайте приложение и смотрите ролик. Это можно делать непосредственно во время того, как вы клеите обои, например. Просто повторяйте действия за ведущим ролика.
На обложке дизайн-проект Анны Хом.
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