Студия недели: как дизайнеры с умом оформили 37 квадратов

На 37 квадратных метрах дизайнеры оформили openspace: компактная прихожая переходит в наполненную воздухом гостиную-спальню и далее — в вместительную кухню с барной стойкой у окна. Современный минималистичный дизайн помог расширить помещение и добавить больше света в интерьер.

В этой небольшой студии будет жить холостяк: по профессии он стоматолог, любит лаконичность, даже аскетичность обстановки, ценит качество и долговечность материалов. Перед дизайнерами из We Create Studio он поставил задачу создать просторный интерьер в серо-голубых тонах, современный и функциональный.

Перепланировку не делали, так как изначально перегородками выделена была только ванная комната. Авторы проекта решили зонировать помещение с помощью мебели: в частности, отделили открытой этажеркой с растениями прихожую от гостиной-спальни.

«Особенность этого проекта — отсутствие натуральных материалов и намека на дерево, так как заказчику категорически не нравится беж, теплые тона и деревянные поверхности, — рассказывают дизайнеры. — Для стен выбрали моющуюся краску, на полу — керамогранит. Мебель будет из металла, стекла и пластика. Потолок натяжной».

Вещей у заказчика немного: все они умещаются в 3-х метровый шкаф справа от входа, за этажеркой. Также ему по душе открытые полки и открытые стеллажи, не загромождающие пространство.

«При выборе мебели мы придерживались стиля минимализм: отсутствие ручек, глянцевые фасады, минимум декора, — рассказывают авторы проекта. — Динамику добавили с помощью цветовых акцентов: оранжевые полки на кухне здесь сыграли главную роль. В целом получилось именно так, как хотел заказчик».

Студия Отделка: краска для стен, Caparol Напольное покрытие: керамогранит, Ape Ceramica Takenos Ksim Sky Мягкая мебель: диван, Blest Бытовая техника: холодильник, стиральная и посудомоечная машина — все Bosch; варочная поверхность, Electrolux; телевизор, Sony Смесители: Hansgrohe Освещение: Kanlux, Nowodvorski

Ванная комната Отделка: краска для стен, Caparol; плитка, Imola Anthea Напольное покрытие: керамогранит, Alaska Mate Санфаянс: унитаз, Geberit; ванна, Ravak; гигиенический душ, Bossini Смесители: Hansgrohe Освещение: Nowodvorski