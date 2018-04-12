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Платки Hermès: стильная альтернатива постерам и картинам
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Платки Hermès: стильная альтернатива постерам и картинам 

Inmyroom 5 часов назад
Фото: Inmyroom
Вера Савельева рассказала, как превратить легендарный предмет гардероба в не менее эффектное украшение вашего интерьера.
Дом Hermès начал производить свои знаменитые платки в 1937 году (это год столетия бренда). На первом платке была изображена компания мужчин и женщин за карточным столом — изготовлен он был на заказ и назывался Jeu des Omnibus et Dames Blanches.
А вот как выглядит производство теперь.
Платки Hermès в чем-то родственны батику и современной абстрактной живописи, неравнодушной к ярким цветовым пятнам. Но в отличие от них украсить шелковым платком стену гораздо проще.
Выбор расцветок практически безграничен — а значит, вы легко подберете вариант под любой интерьер. Что касается размеров, то их сейчас три: 140*140 см, 90*90 см и 45*45 см — вы можете выбрать формат, который вам больше подходит.
Цена такого декора остается полностью на ваше усмотрение — можно украсить стену одним платком или несколькими, выбрать рамы под свой бюджет.
Эти платки могут стать предметом коллекционирования и неплохим вложением средств — стоимость редких экземпляров год от года только растет.
Так я декорировала стену в спальне в своем загородном доме — разместила платок, оформленный в раму, над изголовьем кровати.
Стоимость: от 8 000 рублей, зависит от цены рамы.
Наиболее щадящий вариант. Мне нравится, что лайтбокс позволяет оставить платок в полной сохранности, а также заменить его, если он вам наскучит со временем.
Стоимость: от 18 000 рублей.
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