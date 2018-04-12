Как сочетать текстиль в интерьере

Нет более простого способа обновления интерьера, как смена текстиля. Но тут возникает вопрос: как лучше сочетать обивку мебели со шторами? И к чему подбирать подушки, к шторам или к обивке? Ответы на эти и другие текстильные вопросы — в нашей статье.

Трудно себе представить современную гостиную без комфортного дивана, нарядных штор, кресел или пуфа. Это центр каждого дома: сюда приводят гостей, здесь проводят праздники, по вечерам собирается семья. Какой хозяин не хочет, чтобы интерьер гостиной был выразительным и запоминающимся?

Производители текстиля, мебели и аксессуаров предоставляют огромный выбор тканей, с рисунками и без, фактурные и гладкие, современные и классические. Выбор при таком ассортименте часто кажется трудным, особенно если человек не обладает определёнными знаниями. Чтобы не растеряться в современном разнообразии тканей и фактур, подобрать идеальный вариант для своей гостиной и красиво сочетать шторы с обивкой мебели и подушками, следуйте десяти основным правилам.

1. Цветовая гамма обивки и штор

Если вы уже оклеили комнату обоями или выкрасили стены, на обивку мягкой мебели и штор остаётся так называемый дополнительный цвет интерьера. И в этом состоит самый проблемный для многих людей вопрос: какой же цвет выбрать? Цвет дивана и штор должен гармонировать с уже присутствующей отделкой. Здесь следует подумать, какой из них для вас приятен, ведь любоваться им придётся не один день. Обращайте внимание и на тёплые, и на холодные оттенки одного и того же цвета. Для подушек оставим роль акцента — немного яркости и контраста с интерьером.

2. Монохромный интерьер

Самостоятельно подобрать текстиль для гостиной легко, если вы задались целью создать монохромный интерьер — выполненный в разных оттенках одного цвета. В этом случае выбор падает на ткани разных фактур. Сочетайте гладкие, шелковистые ткани с рогожей, с грубым фактурным плетением, обращайте внимание на подушки с крупным тиснёным узором того же цвета, что и основа. Допускается и даже желательна игра с оттенками.

3. Выберите узор по душе

Геометричный узор, классический вензель, непрерывный орнамент… Разнообразие узоров бесконечно. Во многом выбор обуславливается стилистической составляющей интерьера. Правило простое: чем современнее интерьер, тем стилизованнее орнамент.

4. Идеальная комбинация: белый + орнамент

Один из самых популярных и доступных для восприятия человека способов гармонично сочетать обивку с текстилем в интерьере — это использование преобладающего белого цвета с декором из цветного орнамента. Смело сочетайте белые стены со стилизованным вензелем на диване и гардинах. Белый диван — с несколькими подушками яркого орнамента одного стиля, но разного размера. Пусть текстильный декор будет смелым, но не избыточным.

5. Оттенки бежевого и коричневого в сочетании с природными мотивами

Вам по душе интерьер в бежевых тонах? Смело дополняйте его крупным природным орнаментом. Начните с общего нейтрального фона пола и стен, подберите кресло, обитое шкурой пони, подушки с имитацией меха зебры, немного аксессуаров и завершите интерьер нейтральной мягкой мебелью в песочной гамме.

Ася Бондарева, дизайнер интерьеров:

— Работа с текстилем для декоратора, на мой взгляд, самая приятная, но и очень ответственная. Такое количество невероятных тканей сейчас на нашем рынке, что главное — устоять и не переборщить. Например, если вы выбрали активный геометричный принт для обивки дивана, то портьеры лучше делать спокойными, однотонными. Диванные подушки тоже в таком случае лучше выбрать в тон, но без активного рисунка. Я обычно выбираю обивку дивана в салоне, не вожу палеты с образцами на объект, так как на этой стадии там обычно ещё ничего не сделано, а вот уже портьеры, покрывала и подушки окончательно выбираю обязательно на объекте. Цвет стен, остальной мебели и общее освещение играют большую роль, и иногда, привезя понравившуюся ткань в интерьер, видишь, что она в этом интерьере совсем изменилась и стала не того оттенка, который вы предполагали. Поэтому примерки ткани просто необходимы в таких случаях.

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6. Используйте коллекции тканей

Современные производители тканей выпускают коллекции, позволяющие подобрать идеальную комбинацию текстиля для гостиной. В одну линейку входят обивочные ткани, ткань для портьер, нежный тюль. Такой подход сильно облегчает выбор.

7. Игра с величиной орнамента

Предположим, вас привлекает цветочный орнамент. Подберите для подушек крупное и красочное изображение цветка, пусть он занимает всю её площадь. На гардинах используйте уменьшенный рисунок, а для дивана — объёмный цветочный узор.

Анастасия Муравьёва, дизайнер-декоратор:

— Выбор текстиля — важнейший этап декорирования интерьера. Часто именно ткани задают палитру и настроение, остальное может служить лишь фоном для них. Помимо мебельной обивки, подушек и штор, в гостиной часто присутствует ковёр. Продумайте, как он впишется в текстильное оформление комнаты.

Сочетание текстиля в гостиной можно построить на нюансах или на контрастах.

В первом случае вы выбираете единообразную цветовую гамму для текстиля, варьируя оттенки и неброские орнаменты. Чтобы такое решение не оказалось скучным, используйте разные фактуры: так вы внесёте разнообразие в более или менее монохромную картину. В этом случае также стоит обратить внимание на отделку и приёмы шитья штор и подушек (канты, подхваты, кайма и прочее), так как они особенно выделяются при однородном цветовом решении.

Во втором случае обивка будет контрастировать со шторами, иногда контрастным элементом выступают только подушки. При этом можно использовать как контрастные однотонные ткани, так и различные принты.

Удачно сочетать разные рисунки — сложная задача, поэтому если не уверены, лучше остановиться на использовании одного активного принта на фоне однотонных тканей. Если вы сторонник смелых решений, смешивайте различные рисунки и однотонные элементы, используйте более яркие цвета.

Хорошо работает сочетание цветочного орнамента с геометрией, если ткани выдержаны в общей цветовой гамме.

Часто можно увидеть такой приём: чтобы увязать шторы и мебельную обивку разного цвета, на диване располагают подушки и аксессуары в цвет штор. Это вполне логично, но не стоит ограничиваться подушками непосредственно из шторной ткани. Композиция станет гораздо интереснее, если подушки будут перекликаться с цветом штор, но рисунок или фактура выбрана другая. Кроме того, можно использовать много разных подушек в качестве акцентов, лучше всего на нейтральном фоне.

aminteriordesign.ru

8. Шторы под цвет стен

Этот приём используется, когда в ваши планы не входит выделять окно. Кроме того, шторы и стены близких оттенков создают эффект визуального увеличения пространства комнаты.

9. Не бойтесь смешивать яркие цвета

Разместите в комнате пастельных тонов яркие подушки разных цветов, близких по интенсивности тона. Добавьте цветной пуф, плед насыщенных оттенков. Шторы и обивка пусть поддерживают основную пастельную гамму. Яркий и свежий интерьер готов!

10. Текстиль как декорации

Подобрав 2-3 разных комплекта текстиля для гостиной, вы сможете несколько раз в год менять настроение интерьера. Для зимнего периода выбирайте более лёгкие и светлые гардины, тёплые пледы, подушки в вязаных наволочках. Для солнечного лета на окна понадобится плотный текстиль, подушки, пледы и чехлы для мебели ярких, жизнерадостных красок. Нелишним будет запастись праздничным текстилем, например для встречи Нового года: наволочки на диванные подушки с остролистом или еловым декором, покрывала и пледы в красно-зелёную клетку, коврики с изображением праздничных мотивов.