Как функционально обустроить маленький дом: разбираемся на примере

При экстремально маленькой площади дома или таунхауса впору растеряться. Как спланировать пространство? С чего начать? Какой декор выбрать, чтобы и без того небольшие помещения не выглядели вовсе крошечными? На примере двухуровневой квартиры в Италии рассмотрим ряд идей, помогающих организовать небольшое пространство.

Гостиная как отправная точка зонирования

Гостиная в этом проекте служит центральным помещением в доме, от которого выстраиваются в ряд остальные: душевая комната и кухня на первом этаже, туалетная комната и спальня на втором.

Так как апартаменты расположены в стране с тёплым климатом, разработчики интерьера не предусмотрели никакого гардероба или вешалки для верхней одежды. В условиях нашего климата необходим не только шкаф, но и обувная полка. При такой планировке она легко войдёт под домофон, а вешалка для одежды — на стену за лестницей.

Декор из кирпича для дверного проёма

По всей вероятности, рассматриваемая нами квартира была когда-то значительно больше, так как мы видим дверной проём в стене, заложенный, но намеренно не отштукатуренный вровень со всей стеной. Интересным решением стало не закрывать часть кирпичной кладки вокруг бывшего прохода. Получилось эффектное обрамление для современного радиатора центрального отопления.

Цветовая гамма и декор гостиной

Для финишной отделки стен выбрана декоративная штукатурка. Это практичный материал, лёгкий в уходе. Она применима в любом стиле. Для гостиной выбраны три варианта: простой матовый серый тон, штукатурка с добавлением металлизированной краски и промежуточный вариант, связывающий первые два. Вся площадь стен в гостиной свободна, лишена декора — за исключением современной картины на холсте, которую видно с кухни. Потолок в помещении, видимо, сохранившийся со времён постройки здания, привносит необходимую нотку тепла.

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Душевая комната с неоновой подсветкой

Полноценная душевая комната находится на первом этаже. Беспроигрышный вариант — обшить стены плиткой или керамогранитом под камень встык, то есть не оставляя швов. Добротная сантехника и наличие всего необходимого санитарного оборудования сильно повышает качество самих апартаментов. Душевая кабина оборудована раздвижными стеклянными дверьми и встроенным трапом для стока воды. Не стоит экономить на смесителях. Хороший смеситель, душевая стойка и даже встроенная душевая панель в значительной степени повышает уровень комфорта.

Кухня с барной стойкой

Из-за небольшой площади зона приготовления пищи объединена со столовой зоной. И несмотря на то что комната позволяет поставить отдельно стоящий обеденный стол, выбор пал на барную стойку. Обратите внимание: в неё встроена варочная панель. Роль освещения над стойкой выполняет кухонная вытяжка с подсветкой.

Белая глянцевая кухня

Мы знаем, что глянцевые поверхности визуально увеличивают пространство. Так почему бы не подобрать глянцевую белую кухню для небольшого дома? Мебель встроена вдоль длинной стены под балконом. Это не только практично, но и создаёт дополнительные места хранения.

Эксплуатируемый подоконник

Следует взять на заметку: в небольшой кухне любая горизонтальная поверхность пригодится для эксплуатации. В данном случае подоконник используется как рабочая поверхность, а под него встроен дополнительный шкафчик.

Картина с панорамным изображением

Для украшения скучного простенка между проходом и встроенной нишей используйте картину с изображением панорамного вида на город, улицу, тянущуюся вверх, или любой пейзаж с перспективными далями. В экономичном варианте подойдёт постер или фотообои.

Винтовая лестница

Винтовая лестница — самая компактная, после чердачной конечно. Благодаря своей форме внутренний борт лестницы выполняет функцию перил. Подобная головокружительная конструкция без дополнительных ограждений не подойдёт для дома с детьми.

Декоративная подсветка лестницы

Лестница сама по себе может стать элементом декора. Её форма и отделка должны гармонировать с окружающей обстановкой. Декоративная подсветка создаст мягкое освещение. Это могут быть встроенные светильники или светодиодная лента.

Спальня с низким потолком

Спальня — это помещение, где можно смириться с низким потолком. Если вы решили оставить кирпичный потолок неоштукатуренным, пройдитесь по нему бесцветной грунтовкой. Так он будет меньше пылить и не будут сыпаться мелкие частички.

Помещение спальни находится на балконе над кухней. В апартаментах не предусмотрены перила, но делать их необходимо всегда. Не стоит шутить с собственной безопасностью. Установите ограждение из толстого закалённого стекла или специального пластика.

Гардероб из реек

Гардероб из реек можно сделать своими руками без особых затрат. Наполнение для него легко приобрести во многих мебельных магазинах.

Туалетная комната

Туалетная комната на втором этаже апартаментов оснащена подвесным унитазом и биде, накладной раковиной на деревянном основании и большим полотенцесушителем. Через туалетную можно попасть в тёмную комнату, служащую кладовой.

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