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12 необычных способов использовать оставшиеся обои
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12 необычных способов использовать оставшиеся обои 

IVD.ru 4 часа назад
Фото: IVD.ru
1. Акцентная стена
Самое очевидное решение — оклеить одну стену или участок стены оставшимися обоями. Вариант для тех, у кого в запасе 1-2 лишних рулона. Акцентные стены можно делать даже в маленьких комнатах. Они добавят интерьеру нужного объема.
Фото: Instagram mapleonlarkmoor
2. Панно
Вариант для тех, у кого не хватит рулона для всей стены, — сделать импровизированные картины из остатков обоев. Их можно повесить над кроватью или в гостиной.
Фото: imperfecthomemaking.com  3. Содержимое фоторамки
Когда есть маленький кусочек обоев с красивым принтом, его достаточно вставить в фоторамку для украшения интерьера спальни или гостиной.
Фото: lauraashley.com  4. Внутри ящика
Выложите дно и стенки ящика обоями с красивым принтом, и всегда будет приятно заглянуть внутрь.
Фото: dishfunctionaldesigns.blogspot.ru  5. Задняя стенка стеллажа
Почему бы не добавить акцентов в интерьер, оклеив заднюю стенку открытого стеллажа? Если решили воспользоваться этой идеей, постарайтесь сделать монохромный декор полок, чтобы стеллаж не выглядел слишком пестро.
Фото: simpledetailsblog.blogspot.ru  6. Ступени лестницы
Идея для быстрого ремонта старой дачи — оклеить ступеньки лестницы кусочками обоев. В современном доме вряд ли такой декор будет выглядеть уместно, а в дачном домике — очень даже.
Фото: shabbyfufu.com  7. Упаковка подарков
Не нужно обращаться в специальные лавки для упаковки коробки с подарками. Если у вас есть кусочек обоев с красивым принтом — дело сделано.
Фото: shabbyfufu.com  Фото: shabbyfufu.com  8. Банки на кухне или в творческой мастерской
Для открытых стеллажей на кухне пригодятся одинаковые банки. Декорировать их можно красивыми обоями: используйте кусочки одинаковых полотен или подберите схожие принты.
Фото: shabbyfufu.com  9. На стол вместо скатерти
Положите длинный кусок обоев на стол вместо скатерти для декора праздничного стола. В зависимости от рисунка на обоях подберите посуду. Если принт яркий и динамичный, лучше поставить минималистичные приборы.
Фото: katescreativespace.com  10. Декор коробок для хранения
Простой способ применить оставшиеся обои — оклеить ими разномастные коробки для хранения. Тогда не будет необходимости покупать эти аксессуары.
Фото: lauraashley.com  11. На поверхность журнального столика
Оклейте обоями столешницу маленького столика (для этого понадобится знание техники декупаж). Сверху на столешницу можно положить стекло или покрыть ее лаком.
Фото: Instagram sugarandcloth
12. На фасаде тумбочки
В зависимости от размера тумбочки выбирайте участки, которые хотите оклеить. Таким образом из старой мебели можно сделать красивый аксессуар.
Фото: Instagram theinsidenz
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