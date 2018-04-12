12 необычных способов использовать оставшиеся обои

1. Акцентная стена

Самое очевидное решение — оклеить одну стену или участок стены оставшимися обоями. Вариант для тех, у кого в запасе 1-2 лишних рулона. Акцентные стены можно делать даже в маленьких комнатах. Они добавят интерьеру нужного объема.

Фото: Instagram mapleonlarkmoor

2. Панно

Вариант для тех, у кого не хватит рулона для всей стены, — сделать импровизированные картины из остатков обоев. Их можно повесить над кроватью или в гостиной.

Фото: imperfecthomemaking.com 3. Содержимое фоторамки

Когда есть маленький кусочек обоев с красивым принтом, его достаточно вставить в фоторамку для украшения интерьера спальни или гостиной.

Фото: lauraashley.com 4. Внутри ящика

Выложите дно и стенки ящика обоями с красивым принтом, и всегда будет приятно заглянуть внутрь.

Фото: dishfunctionaldesigns.blogspot.ru 5. Задняя стенка стеллажа

Почему бы не добавить акцентов в интерьер, оклеив заднюю стенку открытого стеллажа? Если решили воспользоваться этой идеей, постарайтесь сделать монохромный декор полок, чтобы стеллаж не выглядел слишком пестро.

Фото: simpledetailsblog.blogspot.ru 6. Ступени лестницы

Идея для быстрого ремонта старой дачи — оклеить ступеньки лестницы кусочками обоев. В современном доме вряд ли такой декор будет выглядеть уместно, а в дачном домике — очень даже.

Фото: shabbyfufu.com 7. Упаковка подарков

Не нужно обращаться в специальные лавки для упаковки коробки с подарками. Если у вас есть кусочек обоев с красивым принтом — дело сделано.

Фото: shabbyfufu.com Фото: shabbyfufu.com 8. Банки на кухне или в творческой мастерской

Для открытых стеллажей на кухне пригодятся одинаковые банки. Декорировать их можно красивыми обоями: используйте кусочки одинаковых полотен или подберите схожие принты.

Фото: shabbyfufu.com 9. На стол вместо скатерти

Положите длинный кусок обоев на стол вместо скатерти для декора праздничного стола. В зависимости от рисунка на обоях подберите посуду. Если принт яркий и динамичный, лучше поставить минималистичные приборы.

Фото: katescreativespace.com 10. Декор коробок для хранения

Простой способ применить оставшиеся обои — оклеить ими разномастные коробки для хранения. Тогда не будет необходимости покупать эти аксессуары.

Фото: lauraashley.com 11. На поверхность журнального столика

Оклейте обоями столешницу маленького столика (для этого понадобится знание техники декупаж). Сверху на столешницу можно положить стекло или покрыть ее лаком.

Фото: Instagram sugarandcloth

12. На фасаде тумбочки

В зависимости от размера тумбочки выбирайте участки, которые хотите оклеить. Таким образом из старой мебели можно сделать красивый аксессуар.

Фото: Instagram theinsidenz