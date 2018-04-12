25 жизнерадостных жёлтых ванных комнат

Жёлтый — цвет солнца, а это значит, что он просто необходим жителям северных широт. И если вы всё ещё на него не решились, то пасмурная холодная осень — лучшее время для того, чтобы начать. А лучшее место для популярного сейчас оттенка sunny yellow (солнечный жёлтый) — ванная комната. Именно с неё начинается любое утро, а это значит, что источник бодрости и энергии должен быть именно здесь. Мы подобрали 25 примеров ярких жёлтых ванных комнат в самых разных цветовых сочетаниях и делимся ими с вами.

Жёлтый + белый

Сочетание жёлтого с белым — наверное, самое беспроигрышное и безопасное изо всех возможных. Белый — абсолютно нейтральный, не перетягивающий внимание и при этом освежающий. При такой комбинации цветов можно смело поиграть с фактурами, материалами и формами, а ещё вы сможете с лёгкостью регулировать пропорции. Лучше всего бело-жёлтая палитра подойдёт для маленьких и лишённых естественного света ванных комнат.

Жёлтый + голубой

Союз жёлтого и голубого может вызывать самые разные ассоциации: от южных и летних до осеннего неба и листопадов. В любом случае вместе эти цвета смотрятся отлично, а голубой в ванной — это уже классика. В зависимости от оттенков и пропорций сочетания интерьер может получиться более холодным или тёплым. А чтобы температурное разногласие этих двух цветов не так бросалось в глаза, выберите в качестве связующего элемента любой нейтральный цвет, например тот же белый.

Жёлтый + серый

Насыщенный жёлтый — едва ли не самый популярный способ подчеркнуть на контрасте благородство и изящество серого цвета. Однако специалисты рекомендуют быть осторожным с его тёмными оттенками: на их фоне ярко-жёлтые детали могут выглядеть тревожно и вызывать не самые лучшие ассоциации. Избежать нежелательного эффекта можно двумя способами: использовать более светлые и спокойные оттенки серого или, если вы всё же предпочитаете тёмные тона, использовать второй цвет дозировано.

Жёлтый + белый + чёрный

Контрастное сочетание чёрного и белого само по себе хорошо смотрится с любым третьим цветом, но с солнечным жёлтым особенно. Смело экспериментируйте с пропорциями, узорами и материалами. Полностью жёлтые стены и чёрно-белая плитка в мелкий орнамент или чёрно-белые стены и яркие жёлтые детали будут смотреться одинаково хорошо.

Пастельный жёлтый

Если жёлтый в чистом виде кажется вам слишком смелым и насыщенным, а использовать его всё равно хочется, попробуйте выбрать его более приглушённые оттенки. Пастельные тона в любом случае безопасны, кроме того, их можно смело сочетать друг с другом. А яркий жёлтый будет отлично смотреться в виде акцентов: его можно выбрать для занавески в ванную, рамы для зеркала или полочек.

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