Растительные мотивы в интерьере: 7 причин использовать дизайнерский прием и 5 лучших идей 

7 причин использовать в интерьере растительные мотивы
1. Актуальный тренд
Простой и быстрый способ освежить обстановку — добавить в нее растительных мотивов. Это актуальный тренд, который придаст любому интерьеру новое звучание, и при этом не потребует чрезмерных затрат времени и сил.
Фото: Zara Home
2. Ощущение уюта
Растения делают атмосферу более обжитой и уютной. Невероятно, но это правило работает, даже если вы добавляете в обстановку не живые комнатные цветы, а всего лишь растительные принты.
Фото: Zara Home
3. Нейтральный принт
Растительные принты довольно нейтральны: вряд ли найдется человек, которому они придутся не по душе. Этот момент особенно важен при оформлении квартиры для большой семьи или жилья под сдачу.
Фото: IKEA
4. Нотки непосредственности
Назвать растительные мотивы строгими или претенциозными точно нельзя: такие принты и элементы декора обладают легким шармом непосредственности — и аккуратно привносят соответствующий характер в обстановку. Эту особенность можно использовать, к примеру, если интерьер кажется вам излишне выверенным, «гостиничным».
Фото: Instagram orarastudio
5. Возможность использовать в разных стилях
Хотя растительные мотивы не обладают абсолютной стилистической нейтральностью, их все же можно использовать довольно широко: в скандинавских, классических, эклектичных, индустриальных интерьерах. Такие элементы станут отличным дополнением к эко-стилю, неоклассике, контемпорари и многим другим.
Фото: Instagram aaishah_m 6. Сочетаемость с натуральными материалами
Еще один бесспорный плюс растительных принтов — прекрасная сочетаемость с натуральными материалами. А ведь современные интерьеры становятся все более экологичными, и природные отделочные материалы зачастую оказываются чуть ли не главным лейтмотивом в обстановке.
Дизайн: Coco Lapine
7. Ненавязчивость
Немаловажная особенность растительных мотивов — их ненавязчивость. Они практически не способны надоедать, и это весьма ценное свойство, позволяющее выбирать такие принты не только в качестве временного декора, но и для обоев, обивки мебели, ковров и т.д.
Фото: Instagram marta_olga_klara_designer
5 идей использования растительных мотивов в интерьере
1. Текстиль
Самый простой способ добавить в интерьер растительных принтов — обновить текстиль. Банные и кухонные полотенца, декоративные подушки, постельное белье, скатерть — эти нейтральные мотивы будут прекрасно смотреться абсолютно везде. Возможно, вы даже решитесь сменить обивку мягкой мебели, как знать.
Фото: Zara Home
2. Настенный декор
Еще один быстрый и недорогой ход — выбор растительных мотивов для настенного декора. Картины, постеры, фотографии — это еще не все. Вы вполе можете поместить в раму под стекло ткань с понравившимися принтами. Или, скажем, использовать в этих целях засушенные растения.
Дизайн: Coco Lapine Design
3. Обои или плитка
Ненавязчивый растительный рисунок будет замечательно смотреться на стенах. Если, конечно, вы не планируете оформлять обстановку в стиле минимализм или делать выбор в пользу брутального мужского интерьера.
Фото: Instagram quarrydirect1
4. Посуда
Посуда с растительными мотивами сделает сервировку стола более современной и изысканной.
Дизайн: Entrance Makleri
5. Важные мелочи
Можно привнести в обстановку растительные узоры и с помощью более мелких деталей: например, заменить фурнитуру мебели или оклеить обоями внутренние стенки стеллажей.
Фото: Zara Home