Растительные мотивы в интерьере: 7 причин использовать дизайнерский прием и 5 лучших идей

7 причин использовать в интерьере растительные мотивы

1. Актуальный тренд

Простой и быстрый способ освежить обстановку — добавить в нее растительных мотивов. Это актуальный тренд, который придаст любому интерьеру новое звучание, и при этом не потребует чрезмерных затрат времени и сил.

Фото: Zara Home

2. Ощущение уюта

Растения делают атмосферу более обжитой и уютной. Невероятно, но это правило работает, даже если вы добавляете в обстановку не живые комнатные цветы, а всего лишь растительные принты.

Фото: Zara Home

3. Нейтральный принт

Растительные принты довольно нейтральны: вряд ли найдется человек, которому они придутся не по душе. Этот момент особенно важен при оформлении квартиры для большой семьи или жилья под сдачу.

4. Нотки непосредственности

Назвать растительные мотивы строгими или претенциозными точно нельзя: такие принты и элементы декора обладают легким шармом непосредственности — и аккуратно привносят соответствующий характер в обстановку. Эту особенность можно использовать, к примеру, если интерьер кажется вам излишне выверенным, «гостиничным».

Фото: Instagram orarastudio

5. Возможность использовать в разных стилях

Хотя растительные мотивы не обладают абсолютной стилистической нейтральностью, их все же можно использовать довольно широко: в скандинавских, классических, эклектичных, индустриальных интерьерах. Такие элементы станут отличным дополнением к эко-стилю, неоклассике, контемпорари и многим другим.

Фото: Instagram aaishah_m 6. Сочетаемость с натуральными материалами

Еще один бесспорный плюс растительных принтов — прекрасная сочетаемость с натуральными материалами. А ведь современные интерьеры становятся все более экологичными, и природные отделочные материалы зачастую оказываются чуть ли не главным лейтмотивом в обстановке.

Дизайн: Coco Lapine

7. Ненавязчивость

Немаловажная особенность растительных мотивов — их ненавязчивость. Они практически не способны надоедать, и это весьма ценное свойство, позволяющее выбирать такие принты не только в качестве временного декора, но и для обоев, обивки мебели, ковров и т.д.

Фото: Instagram marta_olga_klara_designer

5 идей использования растительных мотивов в интерьере

1. Текстиль

Самый простой способ добавить в интерьер растительных принтов — обновить текстиль. Банные и кухонные полотенца, декоративные подушки, постельное белье, скатерть — эти нейтральные мотивы будут прекрасно смотреться абсолютно везде. Возможно, вы даже решитесь сменить обивку мягкой мебели, как знать.

Фото: Zara Home

2. Настенный декор

Еще один быстрый и недорогой ход — выбор растительных мотивов для настенного декора. Картины, постеры, фотографии — это еще не все. Вы вполе можете поместить в раму под стекло ткань с понравившимися принтами. Или, скажем, использовать в этих целях засушенные растения.

Дизайн: Coco Lapine Design

3. Обои или плитка

Ненавязчивый растительный рисунок будет замечательно смотреться на стенах. Если, конечно, вы не планируете оформлять обстановку в стиле минимализм или делать выбор в пользу брутального мужского интерьера.

Фото: Instagram quarrydirect1

4. Посуда

Посуда с растительными мотивами сделает сервировку стола более современной и изысканной.

Дизайн: Entrance Makleri

5. Важные мелочи

Можно привнести в обстановку растительные узоры и с помощью более мелких деталей: например, заменить фурнитуру мебели или оклеить обоями внутренние стенки стеллажей.

Фото: Zara Home