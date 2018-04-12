8 ванных комнат, которые не оставят вас равнодушными 

1. Ванная в экостилеАрхитектор Нина Прудникова: «Интерьер этой ванной комнаты построен на игре природных фактур, а приглушённые, спокойные тона создают мягкую, расслабленную атмосферу. Комната разделена на несколько зон: умывальную, душевую и собственно ванную. Для стен был выбран декоративный финиш сложного серо–коричневого, антрацитового оттенка. В качестве акцентов использована экзотическая мебель, например привезённая из Азии скамья». Один из трендов в оформлении ванных комнат можно описать словом «аскетизм». Он выражается в лаконичных формах, сдержанных цветовых решениях, отсутствии лишних деталей и декора. Секрет его обаяния кроется в красоте пропорций, чистоте линий, естественности фактур.2. Строгий интерьер ванной комнатыДизайнер Татьяна Минина: «В этой ванной комнате царит строгость и сдержанность. Для её оформления была выбрана монохромная гамма. Подчеркнуть благородство и парадность интерьера получилось благодаря фактурам натурального камня (стены в ванной отделаны мрамором) и перегородкам из тонированного стекла. Изящные светильники ручного производства из муранского стекла дополнили образ».3. Мужская ваннаяАрхитектор Мария Бахарева: «Интерьер для мужской ванной комнаты решено было построить на чёткой геометрии и строгом, но элегантном сочетании чёрного и белого цветов. В оформлении пола и стен использована отделка итальянским мрамором. Акцентом стала мебель с рельефным фасадом и с добавлением блестящих хромированных деталей».4. Ванная с элементами лофтаАвтор проекта архитектор Дина Межевова: «В респектабельной ванной с элементами стиля лофт почти вся отделка выполнена из камня. Стены и потолок выложены серым гранитом. А одна из стен отделана светобетоном со встроенной подсветкой. Благодаря пропускающим свет элементам на бетонной поверхности образуется интересный рисунок. Чтобы сохранить единство стиля и отделки, раковина и ванна были изготовлены из гранита по авторским эскизам».5. Ванная комната в стиле функционализмАвтор проекта архитектор Вадим Греков: «В оформлении этой ванной комнаты предпочтение отдано современной эстетике, чистой, но без фанатизма. Ставка сделана на функционализм, без какой-либо стилевой привязки. Ванная соединена со спальней и хорошо просматривается. Поэтому здесь есть чёткое разделение на зоны, а главной визуальной доминантой стал стеллаж, выполненный по авторским эскизам».6. Ванная в восточном стилеАрхитектор Николай Цупиков: «Яркий образ всей квартиры был построен на сочетании разных стилей. Так, для интерьера ванной комнаты была выбрана экзотическая марокканская тема. Здесь активно использованы терракотовый цвет, плитка и мозаика голубых и кобальтовых оттенков. Интерьер декорирован традиционными зеркалами и аутентичными медными светильниками».7. Романтичная ванная комнатаАвтор проекта архитектор Татьяна Миронова: «Для создания романтичной атмосферы в этой классической ванной комнате использовано сочетание нежно–голубого со светло–серым и чёрным. Стены оформлены буазери из мрамора. Столешница под раковину сделана из чёрного мрамора, такой же камень обрамляет ванну. Пол выложен серо–голубой мозаикой, подобранной в тон цветам консоли».8. Смешение классических стилей в интерьере ваннойАвтор проекта декоратор Светлана Ильина: «С точки зрения стиля этот интерьер — микс самых популярных классических направлений. Колористически он построен на сложных базовых оттенках серого и бежевого, которые служат фоном для голубого и кобальтово–синего. Самыми яркими объектами в ванной комнате объяснимо стали ванна и консоль под раковину».