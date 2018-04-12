8 вариантов отделки стен остеклённой неотапливаемой лоджии

1. Флизелиновые обои

Практика показывает, что клеи для тяжёлых обоев не выдерживают «полууличные» условия эксплуатации. Сами обои, особенно насыщенных тонов (за исключением изделий повышенной светостойкости), выгорают на солнце. К тому же в тесном узком помещении они довольно быстро повреждаются. Это далеко не лучший вариант отделки для неотапливаемой лоджии.

Флизелиновые обои надёжно держатся на поверхностях лишь при отсутствии резких перепадов влажности и температуры, то есть в отапливаемом помещении. Фото: Окна Сервис

2. Натуральные обои

Изделия из тростника, джута и других растительных волокон загрязняются и накапливают пыль. Они непригодны для отделки лоджии, особенно выходящей на оживлённую улицу, площадь и т. п. А вот бамбуковые и пробковые обои (и пробковая плитка), неклеееные на полиуретановый паркетный клей — вариант подходящий, хотя и довольно дорогой.

Бамбуковые обои с вертикальным расположением стеблей напомнят о тропических странах и помогут превратить лоджию в подобие бунгало. Фото: АРС-Балкон

3. Краска

Стены лоджии следует красить моющейся краской. Недостаток краски в том, что она требует идеального выравнивания базовой поверхности — стену нужно оштукатурить или обшить гипсокартоном, а затем зашпаклевать. Заметим, что для лоджии лучше выбрать цементную штукатурку и влагостойкий гипсокартон.

Покраска в светлые тона визуально расширяет границы помещения, но такая отделка чаще требует ремонта. Фото: Альфа

Иногда можно прочесть, что отделка лоджии должна обеспечивать дополнительную звукоизоляцию. На практике ни один материал не способен дать ощутимой прибавки к звукоизолирующей способности капитальной стены. Для защиты от шума гораздо важнее смонтировать герметичное остекление с толстыми (6 мм) одинарными стёклами или со стеклопакетами.

Для обшивки стен гипсокартоном потребуется смонтировать каркас из стальных оцинкованных профилей. Фото В. Григорьева

4. Деревянная вагонка

Такая отделка прослужит многие годы, однако потребует монтажа обрешётки (то есть «украдёт» до 8 см от ширины и длины помещения). Под воздействием света деревянная обшивка может «загореть» и приобрести насыщенный буро-оранжевый оттенок, поэтому её обязательно надо покрыть составом с УФ-фильтром. Современные краски и лазури способны придать вагонке необычный и стильный облик, выровнять тон и замаскировать небольшие дефекты. Но покупать надо только высокосортный материал (сорт, «А», «Экстра», «Селект)». При этом высмолы требуется вычистить ножом и зашпаклевать.

Вагонку можно ориентировать как вертикально (традиционный вариант), так и горизонтально (корабельный стиль). Фото: Альфа

Потолок лоджии можно подшить вагонкой, влагостойкими гипсокартонными листами или металлическими (алюминиевыми, стальными) рейками. Натяжное полотно не выдержит мороза.

Разницу между вагонкой из сосны, ели и лиственницы заметить трудно, а вот сортность материала сразу бросается в глаза. В данном случае стены обшиты вагонкой сорта «Экстра», а потолок (частично) — сорта «АВ». Фото В. Григорьева

5. Интерьерная ПВХ-вагонка

Не слишком презентабельно выглядит, накапливает статическое электричество (а значит, и пыль) и легко повреждается — особенно при низкой температуре. Мы не рекомендуем использовать этот материал для отделки лоджии.

Дешевле всего обойдётся обшивка стен белой ПВХ-вагонкой. Фото: Glazer

Главное требование к напольному покрытию — безопасность (сопротивление скольжению). Оптимальные варианты — массивная доска и керамогранитная плитка для влажных помещений.

Пластиковую вагонку крепят к обрешётке строительным степлером. Фото В. Григорьева

6. Декоративная интерьерная штукатурка

Она удобна тем, что может наноситься на грубо выровненную и загрунтованную бетонную стену. Материал достаточно износостоек, но прежде чем использовать его, стоит посоветоваться с опытным дизайнером и мастером-маляром — многие виды штукатурки в небольшом узком помещении перестают «играть» и выглядят довольно уныло. И не всякая штукатурка стойка к ультрафиолету (этот параметр нужно уточнять у производителя).

В принципе, для отделки лоджии можно использовать и фасадную штукатурку с минеральной крошкой. Фото: Уютный Балкон

7. Панели из ламинированных MDF Внешне трудноотличимы от широких деревянных панелей, но, увы, часто покрыты плёнкой, не рассчитанной на прямое воздействие солнечных лучей. Такие панели выгорают на солнце в течение двух-трёх лет, а порой и быстрее. Материал не следует применять для отделки незатенённой лоджии, особенно выходящей на южную сторону.

Угловые стыки пластиковых и ламинированных панелей приходится закрывать накладками. Фото: Константа

8. Искусственный камень и керамическая плитка

Это крайне износостойкие и долговечные материалы, но дорогие, тактильно холодные и требующие профессионального подхода к дизайну помещения.

Современная плитка из лёгкого бетона почти неотличима от натурального пилёного камня. Фото: Альтаир Строй

Лоджию также можно отделать и натуральным камнем (песчаником-плитняком). На ощупь он теплее плитки, но сложнее в уходе, к тому же иногда трескается и расслаивается.