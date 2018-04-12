10 грамотно зонированных однушек, которые смогли превзойти наши ожидания

От грамотного зонирования однокомнатной квартиры зависит не только красота интерьера, но и то, насколько комфортно будет в ней пребывать. Некоторым дизайнерам удаётся разместить на скромной, на первый взгляд, площади кухню, гостиную, спальню, кабинет и гардероб. Как это вообще возможно — читайте в нашем новом материале.

Интересные идеи зонирования однушки: 7 примеров от российских дизайнеров

Однокомнатные квартиры можно смело считать главным испытанием на прочность для дизайнера. Ведь цена ошибки будет слишком высока, и все недочёты на маленькой площади мгновенно вылезают наружу. А заказчики однушек часто мечтают иметь у себя дома столько разных зон и предметов мебели, что впору обзаводиться дворцом. Но нашим дизайнерам любые трудности по плечу! Давайте посмотрим на эту однокомнатную квартиру.

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Однушка на троих: как разделить одну комнату на гостиную, спальню и детскую

У этой квартиры масса достоинств и особенностей. Например, здесь три полноценных комнаты, хотя изначально была одна. В детской два окна, а спальне родителей ни одного. При этом соблюдены все регламенты перепланировки. Хотите узнать как? Читайте наш новый материал, об однокомнатной квартире от архитектора Дарьи Ельниковой.

Крошечная белая однушка, где спальня совмещена с гостиной

В этой маленькой квартирке дизайнеру интерьеров Оксане Цымбаловой пришлось предусмотреть все мыслимые и немыслимые нюансы. Однако оно того стоило — на 40 метрах удалось уместить кухню, гостиную, спальню, кабинет и балкон. И всё это в однокомнатной квартире.

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Однушка площадью 40 квадратных метров для семьи из трёх человек

Можно ли создать на небольшой площади комфортное пространство для проживания женщины и двух её детей? И чтобы при этом интерьер получился стильным и современным? Оказывается можно, и дизайнеры интерьеров Ирина Ежова и Олеся Злобина это доказали на примере вот такого дизайна однокомнатной квартиры!

Однушка со спальней на антресолях и большой гардеробной

Выжать максимум из пространства можно разными способами. Всё зависит от задачи. Кому-то нужны изолированные помещения, кому-то открытое пространство, залитое светом и воздухом. В этом проекте однокомнатной квартиры одной из поставленных перед дизайнером интерьеров Оксаной Цымбаловой задач было создание вместительной гардеробной. Ради этого пришлось даже спальню монтировать под самым потолком.

Квартира как ночной клуб: однушка для бизнесмена, который любит вечеринки

Проект однокомнатной квартиры дизайнера интерьеров Виктории Пашинской, который мы вам сегодня покажем, необычен. Обращаясь к дизайнерам, заказчики — будь то большая семья или закоренелый холостяк — почти всегда просят создать практичный и уютный интерьер, в котором можно отдыхать после работы, проводить время друг с другом и просто набираться сил.

Однушка мечты: 37 квадратов экологического минимализма

Обитатели этой небольшой однокомнатной квартиры — молодая пара и их очаровательный пёс породы чихуахуа. Ребята отдают предпочтение натуральным материалам, ценят практичные решения и хотели получить именно такой интерьер: экологичный и функциональный, с большим количеством систем хранения. Реализовать эту задачу на небольшой площади взялась руководитель студии EEDS — дизайнер Евгения Ермолаева.

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