Цветотерапия: какой оттенок интерьера подходит именно вам

Получить еще больше рекомендаций по дизайну интерьера и вдохновиться красками весны в специальном интерактивном арт-пространстве вы сможете 21 апреля на Фестивале весеннего вдохновения в магазинах «Леруа Мерлен»!

Случалось ли у вас такое, что вы интуитивно выбирали какой-то оттенок для интерьера, а потом либо наслаждались гармоничным цветом, либо спешили срочно его изменить, потому что начинали ощущать какой-то дискомфорт? А все потому, что определенная цветовая гамма может не только охарактеризовать того или иного человека, но и способна повлиять на его самочувствие и изменить эмоциональный фон. Мы попросили эксперта «Леруа Мерлен» рассказать, действительно ли цвет имеет большое значение и как правильно выбрать оттенок, который не только идеально подойдет вам, но и преобразит ваш интерьер.

Красный

Наши древние предки, например, верили, что цвет является одним из самых эффективных средств для лечения не только тела, но и души. И пальму первенства в этом деле отдавали, конечно, же, огненно-красному оттенку. Считается, что все оттенки красного являются стимулирующими, действуют возбуждающе на нервную систему и ускоряют сердцебиение. Поэтому в качестве основного цвета его не рекомендуется использовать в помещениях, а вот в качестве ярких акцентов — пожалуйста. Красный идеально подходит для кухни-столовой, гостиной или спальни. Ни в коем случае нельзя использовать в детской комнате.

Оранжевый

Этот оттенок представляет собой сочетание экспрессивного красного и солнечного желтого, поэтому по характеристикам вобрал в себя все самое лучшее от этих двух цветов. Если вы хотите ощущать дома спокойствие и сосредоточиться на чем-то конкретном, тогда вам не стоит выбирать оранжевый в качестве основного фона. Отлично будет смотреться в кабинете, библиотеке или детской (игровой) комнате в качестве дополнительного цвета.

Желтый

Этот цвет символизирует не только солнце, но и богатство, изобилие и уют. Поэтому если в ваших апартаментах не хватает света, тепла или вы просто хотите привлечь материальный достаток и благополучие в дом, тогда смело выбирайте данный оттенок. Только учтите, что желтый не рекомендуется использовать в ванной комнате или кухне-столовой.

Зеленый

По мнению многих дизайнеров, этот оттенок, расположенный в спектре между синим и желтым цветом, напоминает нам о природе, а также является символом роста и развития. Этот универсальный цвет подходит практически для любого помещения и неплохо гармонирует с другими цветами. Так, например, оптимистам и любителям путешествий идеально подойдут светло-зеленые оттенки, а спокойным рассудительным натурам — темно-зеленые тона.

Голубой

Голубые и лазурные оттенки помогают сосредоточиться, найти креативное решение, а также справиться с бессонницей и мигренью. В подобном цвете можно оформить кабинет, ванную комнату, спальню, кухню или гостиную.

Синий

Насыщенные синие оттенки, являющиеся символом независимости и тяги к неизведанному, создают ощущение глубины и таинственности. Помещение, оформленное в синем цвете, будет смотреться благородно и эффектно вне зависимости от того, сколько средств вы вложили в дизайн. Идеально подойдет для комнаты отдыха (медитации), гостиной, спальни и ванной комнаты. Не рекомендуется использовать на кухне, а также в холодных и темных помещениях.

Фиолетовый

Получается путем смешения синего и красного оттенков и символизирует царственное величие, богатство и духовное развитие. Этот мистический цвет преобразит практически любое помещение, а также поможет справиться с неврозами и побороть депрессию. Кстати, нежные оттенки фиолетового (например, лавандовые) будут отлично смотреться в детской комнате для девочки.

Белый

Этот оттенок символизирует невинность и добродетель. А все потому, что отражая другие цвета, сам он остается чистым и неизменным. Использование белого цвета в небольших квартирах обусловлено тем, что этот оттенок визуально расширяет пространство, идеально вписывается как в классический, так и в современный стиль, а также прекрасно сочетается практически с любыми цветами спектра. Эксперты, кстати, рекомендуют разбавлять белоснежный интерьер какими-нибудь контрастными деталями и аксессуарами. Это преобразит интерьер и добавит яркие нотки в вашу жизнь.

Черный

Черный способен поглотить все остальные оттенки, поэтому помещение, оформленное подобным образом, подойдет лишь очень смелым натурам. Однако в качестве элемента декора или внешней отделки является просто незаменимым и отлично сочетается с белым, сине-голубым или серым оттенками.

Подобрать свой оттенок действительно сложно, но еще сложнее сочетать цвета в интерьере. Ведь грань между стильным дизайном и безвкусицей настолько тонка, что ее легко переступить, даже не заметив. Поэтому продумывая в деталях дизайн своего помещения, особое внимание уделите цветовому решению. Для этого можно использовать так называемый цветовой круг, который, кстати, работает не только при подборе цветов в дизайне интерьеров, но и в одежде. Цветовые круги можно найти в интернете — они позволяют быстро и легко составить гармоничную палитру даже непрофессионалу.

Теперь, вооружившись знаниями о значении оттенков и цветовым кругом, вы можете смело начинать весеннее обновление своего дома! А обсудить ваши идеи с профессиональными дизайнерами вы сможете 21 апреля на Фестивале весеннего вдохновения в магазинах «Леруа Мерлен», где вас также ждет увлекательная программа, конкурсы, призы и даже розыгрыш картин молодых художников на тему «Краски весны».

Фотографии предоставлены пресс-службой компании «Леруа Мерлен»