25 идеальных кроватей в разных стилях

1. Кровать AntonАрхитектор Антон Фруктов: «Это довольно минималистичная кровать, ничего лишнего! На мой взгляд, она идеально впишется в строгий мужской интерьер, в пространство в стиле лофт, подойдёт для спальни с лёгким уклоном в ретро. Стёжка в оформлении изголовья кровати напоминает мне старинные кожаные футбольные мячи. Эта ассоциация и рождает такой маскулинный образ. В интерьере эта кровать не будет акцентом, но она, безусловно, придаст нужное настроение спальне». 2. Кровать Amal Новинка 2017 года от фабрики Flou кровать Amal была спроектирована знаменитым дизайнером Карло Коломбо. Её мягкое изголовье по бокам скреплено двумя металлическими зажимами, цвет которых можно выбрать при заказе. Фабрика предлагает варианты: блестящее и матовое полированное золото или чёрный глянцевый никель.

3. Кровать Natura2Кровать производства фабрики Riva 1920 носит имя Natura2. Но даже не зная её названия, а просто глядя на намеренно простые формы, на максимально проявленную фактуру дерева, из которого выполнены основание и изголовье, сразу становится понятно: эта кровать — гимн естественности.4. Кровать EdenЕщё один дизайнерский шедевр лаконизма от Антонио Читтерио , который уже много лет сотрудничает с фабрикой Flexform, — это кровать Eden с изголовьем в виде оригинальной конструкции из металла и дерева, полностью покрытой кожей и напоминающей собой ширму. Эта особенность позволяет кровати стоять в центре спальни.

5. Мебель PrincessАрхитектор Екатерина Шебунина: «На первый взгляд эта кровать кажется слишком футуристичной, но с модным ныне отсылом к 1960-м годам. Однако если рассматривать всю коллекцию в целом, становится понятен дизайнерский замысел: предметы существуют в гармонии друг с другом, формируют цельный образ пространства. Комоды, кресла, прикроватные столики просто уникальны! Отдаю должное подбору отделки: свежее сочетание кожи и льна выглядит очень добротно. Обтекаемая форма царги (основания кровати) очень комфортна в использовании; кокетливые кожаные ножки кровати и других предметов коллекции ассоциативно дают ощущение лёгкости конструкции. Я думаю, что такая кровать приглянулась бы юной девушке, новому поколению заказчиков. Это был бы хороший выбор, так как в этом сегменте мало интересных предложений. Ну и конечно, эта мебель для респектабельного дома. Я довольно часто использую в своих проектах предметы этого бренда, когда требуется добавить в интерьер эмоциональности и лоска, и очень рада, что в новой коллекции компании удалось выбраться из устойчивого клише гламурного шика последних лет».6. Кровать CannesВ честь французского города Канны названа эта кровать от фабрики Cornelio Cappellini. У неё скруглённая форма изголовья, причём внешняя сторона с глубокими складками выглядит не менее эффектно, чем внутренняя, напоминающая пару мягких кожаных подушек. Кровать Cannes отделана мягчайшей кожей, и каждая деталь была обтянута ею вручную. 7. Кровать Тrilogy XL Размах кровати Тrilogy XL от Capital Collection впечатляет. Изголовье представляет собой композицию, состоящую из панелей разной мягкости со вставками металла и дерева. Жемчужный цвет и перламутровый эффект обивки делают эту модель по-настоящему роскошной.8. Кровать–куб Gansevoort Кровать–куб Gansevoort от голландской компании Elchholtz сияет хромом металлического каркаса. Вместе с чёрным основанием и украшенным капитоне белым изголовьем всё складывается в зрелищный образ — неотъемлемую часть стиля, за который так ценят этот бренд.9. Кровать MadisonДизайнер Алёна Чашкина: «Фабрика TURRI для меня — один из ведущих производителей, которые работают в стиле лакшери. Её ценят клиенты за высокое качество, за эксклюзивные отделки, выполненные вручную, и за исключительные материалы. Эта кровать удивила меня своей лаконичностью и элегантностью. Она способна украсить собой любую спальню, выполненную в стиле современного ар–деко. В отличие от прежних коллекций, обновлённая версия могла бы понравиться более молодым заказчикам. Дизайнерское решение кровати сдержанное, но благодаря интересным фактурам выглядит очень респектабельно. Отмечу, что фабрика производит не только мебель, но и стеновые панели, что позволяет выстроить гармоничный образ интерьера, добиться идеального сочетания цветов и материалов. Здесь соединены гладкий до зеркального блеска лак и мягкая кожа, „вкусные“ оттенки горького и молочного шоколада». 10. Кровать Trust Дизайнер кровати Trust для бренда Philipp Selva — Леонардо Дайнелли. Элегантно скруглённое изголовье выполнено из массива бука с окантовкой в цвет красного дерева. Вертикальная стёжка в обивке подчёркивает стиль. Удачное название Trust рождает ассоциации с эпохой ар–деко и внушает доверие к фабрике–производителю, отмечающему в этом году 50-летний юбилей.11. Кровать SavonКровать Savon из коллекции The Mood компании Tosconova очаровывает спокойствием своего облика. Мягкие изгибы в очертании изголовья подчёркнуты стёжкой капитоне и нейтральным цветом обивки. Идеальная кровать для интерьеров в духе буржуазной американской классики.12. Кровать «Вирджиния» Модель «Вирджиния» — представительница популярного сейчас американского стиля, входящая в каталог компании Dream Land. Она обладает формами, в которых в большей степени проявляются классические черты. Ослепительно белый цвет отделки позволяет ей выглядеть лёгкой, несмотря на внушительные размеры.13. Кровать CloeДизайнер Кирилл Пономаренко: «Думаю, не будет преувеличением сказать, что практически каждый предмет мебели фабрики POLIFORM — идеальный образец минимализма. Как приверженец этого стиля я люблю чёткую геометрию в интерьере, лаконичные решения, спокойные природные цвета. И всё это POLIFORM облекает в форму, каждый раз самобытную и в то же время универсальную, предоставляя большие возможности для авторской интерпретации интерьера. Эта кровать не стала исключением. Ей присущи массивные объёмы, чёткие линии и выверенные пропорции. Наглядный пример того, как минимальными средствами добиваются максимальной выразительности. Такая кровать может не просто прекрасно вписаться в интерьер, а даже стать его основой. Глядя на неё, воображение уже дорисовывает окружение — спокойное и строгое пространство, окутывающее уютом и респектабельностью».14. Кровать Rialto Кровать Rialto для фабрики Pianсa придумал дизайнер Эммануэль Галлина, сделав её изголовье футуристическим и «летящим». Преду­смотренные дизайнером варианты отделки предполагают использовать разные материалы и цвета для каждого модуля. Также эта кровать выпускается в трёх версиях: Basic, Plus, Large.15. Кровать Euclide В современном стиле тоже сложились свои канонические черты. Ими в полной мере обладает модель Euclide от бренда Operae Home. Её автор—известный итальянский дизайнер Маурицио Манцони, один из основателей StudioMEMO.16. Коллекция Slash Автор коллекции Slash от Bamax дизайнер Джорджо Рагаццини ставил своей целью наполнить пространство особой динамикой. Эта кровать поражает не только своими выразительными формами, но и глубоким синим цветом обивки, который, благодаря изгибам изголовья и декоративной стёжке, создаёт интригующую игру бликов.

17. Кровать Dogaressa Dogaressa — официальный титул супруги венецианского дожа. Именно так назвала свою кровать венецианская компания Rubelli Casa. Модель отделана роскошной тканью Rubelli, а её оригинальным декоративным элементом стали ножки из матовой латуни — отличительная черта коллекции Schola Granda, созданной в сотрудничестве с маэстро Лукой Скаккетти.18. Кровать Antigua Формы кровати Antigua от итальянского бренда bedding atelier навевают настроение безмятежного отдыха. Неслучайно она была названа в честь одного из райских островов в Карибском море с белоснежными пляжами. Эта кровать стилистически универсальна благодаря чистым и чётким очертаниям и классической отделке стёжкой капитоне.19. Коллекция ModernariatoСочетание модернистских и функциональных идей в полной мере присутствует в кровати из коллекции Modernariato от фабрики Arca. Сбалансированные формы, умеренный контраст «твёрдых» и «мягких» элементов и материалов, чёткая геометрия — всё это и формирует концепцию сдержанности, базирующуюся на лучших традициях итальянских мебельщиков. Представительство Елены Шлёнкиной20. Кровать JacquesКлассическая кровать Jacques от итальянского бренда Epoque&Co — смягчённая версия дворцового стиля. Благодаря белому цвету резных декоративных деталей и красивому серому оттенку шёлка в обивке изголовья она смотрится свежо, но при этом весьма декоративно.21. Кровать Meroni Francesco e FigliКровать в духе итальянского барокко можно найти у фабрики Meroni Francesco e Figli. Она выполнена в традиционном ключе: с цветочными мотивами в декоре изголовья, с ручной резьбой по дереву, с золотой отделкой и многоцветной росписью по основе цвета слоновой кости. Мягкая часть изголовья обтянута изысканным шёлком.22. Кровать от Santo PassaiaФабрика Santo Passaia специализируется на производстве буазери, но при комплексном подходе к интерьеру может спроектировать такую кровать с балдахином. Массивные резные колонны поддерживают портал с драпировками, обрамляющими зону сна, внутри которой расположена кровать. Изголовье обито кожей со вставками из кристаллов Swarovski.23. Кровать от Vittorio GrifoniЕщё одна фабрика, представляющая лучшие традиции флорентийской школы краснодеревщиков, — Vittorio Grifoni. Классические линии и пропорции этой кровати сочетаются с почти полным отсутствием декора и естественной красотой натурального дерева, что привносит свежесть в восприятие традиционного стиля.24. Кровать Palais RoyalКровать Palais Royal из коллекции Prestige впечатляет своими витыми стойками для балдахина с резьбой и позолотой. Очаровательный декоративный мотив — золотой плющ, который обвивает эти элементы кровати. Производит её флорентийская фабрика Roberto Giovannini.25. Кровать от Silvano GrifoniЛёгкостью и изяществом обладает классическая кровать с балдахином от компании Silvano Grifoni. Цветочные гирлянды, вырезанные вручную, украшают изголовье и основание кровати. Красивая патина и античный оттенок позолоты позволяют добиться винтажного эффекта. Идеальная кровать для романтичных натур.