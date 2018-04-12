Все, что вы хотели знать о концептуальной моде: 10 лучших российских дизайнеров и их коллекции 

Nomad Goba Бренд Nomad Goba специализируется исключительно на мужской одежде. Основные цвета коллекций темные, одежда выполнена из хлопка и льна. Помимо привычных, но уникальных брюк и пальто Nomad Goba создает удлиненные рубашки, рясы и платья, идеально подходящие под любое рядовое (или не очень) событие. Mixed Feelings В Mixed Feelings сделан акцент на комфорте, но при этом комфорт должен быть стильным и лаконичным. Коллекции выполнены в базовых цветах: черном, белом и сером. Mixed Feelings выпускает для мужчин и женщин повседневную одежду, в которой сочетаются претенциозность и простота. Void Shoes Бренд Void Shoes появился в 2012 году и специализируется на обуви. Коллекции сочетают в себе красоту сложных архитектурных форм и комфорт. Каждая пара обуви изготавливается вручную, при этом используется только натуральная кожа. Void Shoes не ориентируется на сезонные коллекции, новые модели появляются независимо от трендов. Коллекции Caboclo bad богаты намеренно необработанными краями и рваной тканью. Минимализм и геометричность являются частью ДНК бренда. Основные цвета коллекций — черный и белый, в образах отсутствуют принты. Одежда и аксессуары бренда создаются полностью вручную в ограниченном количестве. LU KIDS Бренд LU KIDS создает одежду для детей от года до десяти лет. Коллекции богаты цветовой гаммой, геометрией и абстракцией и подходят для детей независимо от пола. При изготовлении одежды используются натуральные ткани и краски для принтов без вредых примесей. TARAKANOVA Дизайнер Людмила Тараканова под именным брендом выпускает эксклюзивную одежду. Под внешним минимализмом и простотой скрываются сложность и богатство фактур и тканей, многофункциональность вещей и многогранность коллекций. Помимо одежды, бренд TARAKANOVA создает уникальные аксессуары, обувь и сумки. Sharuk Питерский дизайнер Рома Шарук создает женственные коллекции, наполненные гармонией, асимметрией и фактурностью. Привычные вещи совершенно иначе раскрываются в коллекциях бренда. В образах Sharuk постоянно контрастируют между собой стили, силуэты и цветовая гамма, элегантность и гранж. Дизайнер обуви Диля Байназарова и дизайнер одежды Лена Кострюкова в 2014 году объединились и создали мастерскую Your Number, которая специализируется на создании шляп, одежды, обуви и аксессуаров из кожи. Your Hat Number — один из проектов дизайнеров. Каждый головной убор имеет собственное уникальное число и создан вручную, начиная от эскиза и заканчивая готовым изделием. Andrey Moss Бренд Andrey Moss создает обувь из натуральной кожи. Минимализм, футуризм и уникальность — ключевые слова бренда. Основной акцент дизайнер делает на ботильоны из черной, намеренно мятой кожи, отдельного внимания стоят декорированные каблуки и подошва. В противовес мрачным ботильонам идут зашнурованные сандалии, легкость которых легко взаимодействует и контрастирует с массивным каблуком. Wildhorn Бренд Wildhorn создан Линой Тахаутдиновой в 2007 году. На протяжении 11 лет дизайнер создает коллекции одежды и украшений в ограниченном количестве. Состаренная фурнитура из серебра, мрачная цветовая гамма, объем и массивность уже стали частью ДНК бренда. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Мария Махова Фото: архивы пресс-служб