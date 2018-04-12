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Авоська в цветочек озолотила иранку
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Авоська в цветочек озолотила иранку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Иранский дизайнер Мождех Матин (Mozhdeh Matin) представила плетеную авоську с цветочным узором в рамках новой коллекции люксовой одежды и аксессуаров своего бренда Mozh Mozh. Об этом сообщает Hypebae.
Плетеный аксессуар под названием Flower Beaded Bag изготовлен из прозрачного стеклянного бисера. По словам дизайнера, на создание этой модели ее вдохновили перуанские традиционные техники плетения, которые она нередко использует в дизайне своих вещей. Перу — родная страна Матин.
Авоська Mozh Mozh доступна на официальном сайте бренда по цене 510 долларов.
В апреле плетеная сумка-корзина стала одним из модных бестселлеров сезона. Во время недели моды в Нью-Йорке бренд Staud продемонстрировал собственную модификацию популярной сумки-корзины. Аксессуар представляет собой авоську из макраме с кожаной емкостью цилиндрической формы внутри.
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