Футуризм: как сделать интерьер квартиры современным

Мы уже рассказывали тебе о многих интерьерных стилях, но, что удивительно, мы практически не касались одного из самых универсальных и популярных — мы не касались футуризма. Этот стиль объединяет в себе лучшее от многих интерьерных тенденций XXI века: лаконичность, минимализм, функциональность. Футуризм — стиль, вдохновленный будущим, которое можно увидеть уже сегодня. Такой вот парадокс, который предельно удобен и прост в рамках городской жизни. Поможем тебе обставить квартиру в футуристическом стиле — это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Гостиная

Гостиная должна быть светлой. Футуризм придает этому утверждению вес, потому что тяготеет к открытым пространствам, а в реалиях небольших квартир открытые пространства возможны только в том случае, если ты не будешь красить стены в темные оттенки. Используй в гостиных зеркала, причем не только с практическим умыслом или с целью расширения пространства, но и с целью дополнительного декорирования. Металлические элементы в качестве декора тоже отличный выбор.

Однозначно в качестве мебели нужно выбирать что-то однотонное и совершенно не «под дерево». Постарайся ограничить влияние природных элементов и сосредоточь внимание на простых цветовых решениях. В мебели избегай вычурности, излишней «детализации», каких-либо рисунков. При этом ты можешь экспериментировать с формой. Для гостиной, сделанной в футуристическом стиле, прекрасно подойдут кресла в форме шара (да, как в фильме «Люди в черном»), нестандартные формы столов (которые, возможно, лишены равномерности, но не обделены оригинальностью) и тому подобное. Используй пространство стен, чтобы не тратить драгоценные метры — это можно сделать с помощью мебельной стенки. Мебельная стенка →

Спальня

В первую очередь, спальня должна быть «тёплой» — в ней не место ярким деталям. Дизайн главного элемента спальни — кровати — должен быть минималистичным. Если говорить о футуристичной обстановке, то очень часто в таком дизайне устанавливаются кровати без ножек с небольшой прямоугольной или округлой спинкой. Думаем, в фантастических фильмах ты видел, что кровати напоминают просто прямоугольник с минимумом деталей. Да, круче всего было бы найти кровать в виде капсулы, но во-первых, это не очень удобно, особенно для людей, которые боятся замкнутых пространств, а во-вторых, дорого. Также есть кровати, которые устанавливаются на основание, находящееся посередине. Внешне они выглядят так, словно парят в воздухе. Создаётся впечатление, будто ты спишь на антигравитационной платформе. Спальня →

Кухня

Во всей квартире именно кухня должна претерпеть наиболее значительный ребрендинг, который выражается сразу в нескольких моментах. Вот некоторые из них: Подсветка и цветовое решение Футуризм тяготеет к неоновой подсветке, тем самым пародируя некоторые культовые фантастические фильмы, которые ты наверняка видел. Кухонная мебель в этом смысле — это не просто старые шкафы, которые могут хорошо исполнять свою роль, но и прекрасное дизайнерское решение, которое выглядит подобно космическим кораблям. Конечно будет полной пошлостью максимально реалистично отразить эту космическую тему, но если ты просто добавишь легкую подсветку, то твоя кухня только выиграет. В качестве цветового решения сочетай темные оттенки шкафчиков со светлыми столешницами. Почему светлыми? В случае установки подсветки столешницы будут «излучать» дополнительный свет. Функциональность

Разумеется, если мы говорим о стиле футуризм, то предполагаем, что кухня будет максимально автоматизирована. Но при этом вся техника должна быть умело скрыта в шкафчиках. Проводку тоже следует скрыть, как и розетки (это по возможности, но все же). Должна быть идеально чистая рабочая поверхность, а также отсутствие лишних элементов — это роднит футуризм с минимализмом, что логично. В качестве идеального примера кухни в футуристическом стиле мы предлагаем посмотреть на кухню от «Свободного стиля» — мебельного сайта с хорошей репутацией и отличными отзывами. Кухня → Освещение Забудь о традиционных светильниках и люстрах. Постарайся найти что-то необычное либо придумать нестандартные решения вроде потолка с подсветкой в нескольких местах (это легко сделать, если у тебя руки на месте). Подойдут настольные и напольные светильники, но, опять же, стремись к экзотическим формам, которые могут напомнить тебе об интерьере звездолета, а вот о классических абажурах лучше забыть.

Общие советы

Ты уже должен был понять, что стиль футуризм свои истоки видит в мифических произведениях, научной фантастике, а также в интерьерах космических кораблей. Важно помнить об этом, когда ты будешь подбирать мебель или вещи для декора. Также важно помнить, что доминирующий цвет в футуристическом интерьере, как правило, всего один. Это облегчает работу по выбору обоев, покраске стен да и вообще общей цветовой палитры. Не бойся «безумных» форм в мебели. Этот стиль и создавался для того, чтобы переосмыслить традиционное понимание интерьера. Но если подбираешь что-то странное, то убедись, что форму можно назвать динамичной и обтекаемой. Футуризм сам по себе крайне динамичен. Так как стиль склоняется к минимализму, нет многообразия декора, то и стены становятся открытыми для глаз гостей. Это значит, что надо уделить большое внимание качеству отделочного материала — чтобы это ни было, оно не должно выглядеть дешево.