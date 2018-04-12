Квартира в стиле люксового отеля с большими гардеробными и женским дизайном

В этой квартире много необычного, но все оригинальные идеи работают в первую очередь на функции — облегчая жизнь хозяина либо скрывая от постороннего взора маленькие тайны квартиры.

Член Союза архитекторов.

Обладатель ряда интерьерных премий. Регулярно публикуется на страницах ведущих интерьерных изданий.

Более 15 лет создаёт эксклюзивное пространство для жизни, предугадывая потребности заказчиков.

elenatimchenko.com Главными пожеланиями заказчицы этого проекта было создание пространства комфортной гостиницы класса люкс, гардеробные вместо шкафов и мягкий, «женский» дизайн в стиле «будуар».

Перед архитектором проекта была поставлена задача выделить отдельную спальню, а гостиную совместить с кухней. При этом кухня не должна была бросаться в глаза, чтобы у хозяйки не возникало ощущения пребывания в кухне.

Вместе с тем пространство для приготовления пищи следовало оснастить всей необходимой техникой. Хозяйка любит готовить не только для себя, но и для гостей.

Ещё одно пожелание — переосмысление длинного тёмного коридора и обязательное наличие ванной чаши в санузле.

Архитектору проекта пришлось немало поломать голову, чтобы удовлетворить все пожелания заказчицы. Квартира упрямо сопротивлялась новым идеям. Однако всё получилось — и отдельная спальня, и кухня-столовая с примыкающей гостиной, и даже мини-гардеробные.

Обилие текстиля и драпировок, мягкий ковёр на полу создали приятную, обволакивающую атмосферу. Зеркала визуально расширили пространство, а сверкающее стекло и хрусталь добавили парадного блеска. Заказчица осталась очень довольна, приезжая сюда, она наслаждается уютом и предпочитает принимать гостей здесь, никуда не выходя из новой квартиры.

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Бренды проекта:

кухня выполнена по эскизу архитектора проекта;

гостиная — Eichholtz, Scott Howard;

санузлы — плитка на стенах Cevica, сантехника Kaldewei, Villeroy & Boch, Laufen;

обои — Rasch Textil, York, краска — Maratka.ru, текстиль — KT exclusive, Neutex, Dimout;

полы, плитка — Inter Matex, ковролин — AW.

Это кухня, а не комод! И в ней есть всё, даже холодильник с морозильником. Зеркало во всю стену расширяет пространство и добавляет света.

Потрясающий, мягкий, как пух, белый ковёр бескомпромиссно укрывает всю квартиру, за исключением ванны и полоски вдоль кухни.

Зеркала, спроектированные по эскизам дизайнера проекта, выполнены в местной мастерской и получились не хуже, чем у фирмачей.

Цветы на обоях выписаны подробно, объёмно и с большим изяществом. Ковёр, мех и цветы — получилась очень женская спальня.

А за шторами скрывается мини-гардеробная. Шторы при открывании совершенно не занимают места, в отличие от створок шкафов. Идея была подсмотрена заказчицей в примерочных «Агент провокатор».

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А вот на этой стене дизайнер проекта написала «Я люблю тебя!», чтобы просыпаясь, заказчица каждое утро видела признание в любви. И надписи можно писать и стирать — стена-то покрыта грифельной краской, как на школьных досках!

За «театральными» драпировками в коридоре прячутся вполне прозаические вещи — прачечная и гардеробная.

На зеркале лампы — как в театральных гримёрных, так гораздо удобнее наносить макияж. Бархатная штора защищена от брызг со стороны ванны непромокаемой занавеской. Очень практично и при этом гламурно.

В статье представлена фотосъёмка интерьера.

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