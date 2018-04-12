Орловцев просят помочь в создании комнаты для игр в онкологическом отделении

В детской областной больнице, а ныне НКМЦ им. З. И. Круглой, три года назад открыли онкологическое отделение. Ребята там лежат месяцами и годами.

Чтобы сделать пребывание детей более комфортным, решено выделить комнату для игр, чтобы больные могли проводить время со сверстниками вне своего бокса. Помещение есть, теперь его нужно обустроить: купить мебель (диван, стулья, полки), канцелярию, игрушки (только те, которые можно помыть).

Что-то приобретают родители, но своими силами им не справится. Орловцев просят помочь в обустройстве. Отметим, старую мебель там устанавливать нельзя, так как главное правило онкологического отделения — стерильность.

Подробнее в группе «ОРЛОВСКИЙ КЛУБ ВОЛОНТЁРОВ».