Ещё
Орловцев просят помочь в создании комнаты для игр в онкологическом отделении
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орловцев просят помочь в создании комнаты для игр в онкологическом отделении 

РИА 57 43 минуты назад
Фото: РИА 57
В детской областной больнице, а ныне НКМЦ им. З. И. Круглой, три года назад открыли онкологическое отделение. Ребята там лежат месяцами и годами.
Чтобы сделать пребывание детей более комфортным, решено выделить комнату для игр, чтобы больные могли проводить время со сверстниками вне своего бокса. Помещение есть, теперь его нужно обустроить: купить мебель (диван, стулья, полки), канцелярию, игрушки (только те, которые можно помыть).
Что-то приобретают родители, но своими силами им не справится. Орловцев просят помочь в обустройстве. Отметим, старую мебель там устанавливать нельзя, так как главное правило онкологического отделения — стерильность.
Подробнее в группе «ОРЛОВСКИЙ КЛУБ ВОЛОНТЁРОВ».
Сообщение Орловцев просят помочь в создании комнаты для игр в онкологическом отделении появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В губернаторской резиденции обновляют мебель: 270 тысяч на два стола и 12 стульев В Орле собирают волонтеров для поиска четырех пропавших девочек Яйца и куличи: орловцы показали пасхальные угощения в соцсетях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опухшую Волочкову подняли на смех32
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»22
Ученые рассказали, чем опасен отказ от секса8
Безрукова рассказала о последних днях сына3
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе80
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение