Дизайн стен в спальне: 20 потрясающих идей

Панели

Панели прочно вошли в мир современного дизайна интерьеров: гипсовые, полиуретановые или из МДФ, плоские, текстурные, с 3D-эффектом — вариаций, как и форм, множество. Именно поэтому панели могут стать тем самым вариантом оформления стен, который сделает вашу спальню уникальной.

Фото: Instgram dom_tvoej_mechty

Фото: Instgram dst.house_furniture

Отдельного внимания заслуживают мягкие панели — из кожи или ткани. Они как нельзя кстати придутся именно в спальне, месте, где мы расслабляемся и отдыхаем. Как правило, ими оформляют изголовье кровати.

Фото: Instgram m17_studio

Ещё одна интересная идея с панелями — сочетать их с подсветкой. И дизайн комнаты сразу станет интереснее, и световые сценарии в ней — разнообразнее.

Фото: Instgram fotosolutiondigital

Обои

Обои остаются одним из самых популярных вариантов для отделки стен. Если хотите оформить комнату с их помощью необычно, откажитесь от однотонных вариантов или традиционных цветочков — выберите обои с интересным узором, хотя бы с необычным растительным орнаментом.

Фото: Instgram zdesaliendesign

Фото: Instgram alena_myshkina_design

Если оклеиваете все стены в комнате одними обоями, отдавайте предпочтение нейтральным и светлым цветам — они не будут раздражать и визуально увеличат пространство.

Фотообои

Можно пойти дальше и оформить спальню снова вошедшими в моду фотообями. Они отлично подойдут для акцентной стены в зоне сна. Главное, выбрать не слишком яркий рисунок — всё-таки спальня должна создавать умиротворяющее настроение.

Фото: Instgram kultura.sna Дерево

Оформлять спальню лучше всего натуральными материалами, так что дерево на стенах придётся как нельзя кстати. Можно применить популярный сейчас дизайнерский приём — разместить ламинат или паркетную доску на стене — или же ограничиться такими деревянными досками, как на фото.

Фото: Instgram commodus_shop

Фото: Instgram kultura.sna Тёмные стены

Если вы хотели поэкспериментировать с тёмным цветом стен, то спальня, пожалуй, лучшее для этого место. Тёмные оттенки будут расслаблять и настраивать на сон.

Фото: Instgram kultura.sna Фото: Instgram _shallash_

Если комната небольшая, то тёмной можно сделать только одну стену — за спинкой кровати. Или покрасить весь периметр, но оставить светлый зазор у потолка — он будет казаться выше, а пространство — свободнее.

Молдинги

Эти декоративные планки отлично подойдут для спальни в классическом стиле. Можно сделать их контрастными или окрасить в цвет стен.

Фото: Instgram best_for_home

Кирпичная стена

Лофт или интерьер в духе парижкой квартиры? Оба этих модных стиля приветствуют наличие в доме кирпичной стены. В первом случае она может быть естественного цвета и с грубой фактурой, во второй — покрашенной в белой цвет. Для маленькой комнаты второй вариант будет более предпочтительным.

Фото: Instgram mebelon18

Если в доме нет кирпичных стен, можно создать качественную имитацию — современные материалы это позволяют.

Бетон

Вариант для ценителей индустриальной эстетики и стиля урбан — стены под бетон. Такая «отделка без отделки» подойдёт не для всех — всё-таки бетонные стены имеют мало общего с традиционным пониманием уюта, который должен присутствовать в спальне. Но истинным ценителям интерьерного дизайна такая идея точно придётся по вкусу.

Фото: Instgram m2broker

Декоративное панно

Нетривиальным украшением спальни станет декоративное панно в изголовье кровати. Оно может не выделяться цветом — интересный узор уже привлечёт внимание к стенам.

Фото: Instgram _shallash_

Роспись

Если хотите превратить стены спальни в арт-объект, то оформите их росписью. Она может быть спокойной, близкой по цвету к «фону», или, напротив, контрастировать с ним, притягивая к себе взгляд.

Фото: Instgram zdesaliendesign

Фото: Instgram zdesaliendesign

Создание рисунка лучше доверить профессионалу, хотя, если вы чувствуете в себе дремлющего художника, можно заняться этим и самому. В последнем случае хорошим помощником для вас станет трафарет.

Настенный декор

Создать интересный дизайн стены можно и без серьёзных манипуляций — с помощью декора. Постеры, фото, гирлянды, настенные фигуры — всё это привнесёт в интерьер, даже с самыми обычными белыми стенами, ту самую изюминку.

Фото: Instgram design_vdknistratov

Фото: Instgram ffancyhhome

Фото: Instgram ffancyhhome

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