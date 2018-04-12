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На факультете дизайна МЭИ состоится день открытых дверей
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На факультете дизайна МЭИ состоится день открытых дверей 

Управа района Текстильщики 4 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
День открытых дверей на факультете дизайна Московского экономического института, который расположен в районе Текстильщики, состоится 21 апреля. Об этом сказано в сообщении пресс-службы вуза.
«Специалисты приемной комиссии и ведущие преподаватели МЭИ расскажут о том, что интересует абитуриентов, посмотрят творческие работы, проконсультируют по программе обучения, а также помогут в выборе профессии. Будущим студентам факультета дизайна предлагаются на выбор профили обучения «Дизайн среды», «Графический дизайн» и «Дизайн костюма», — говорится в материале.
Начало в 12.00. Адрес: улица Артюхиной, дом 6, корпус 1 (6-й этаж). (мю)
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