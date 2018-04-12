На факультете дизайна МЭИ состоится день открытых дверей

День открытых дверей на факультете дизайна Московского экономического института, который расположен в районе Текстильщики, состоится 21 апреля. Об этом сказано в сообщении пресс-службы вуза.

«Специалисты приемной комиссии и ведущие преподаватели МЭИ расскажут о том, что интересует абитуриентов, посмотрят творческие работы, проконсультируют по программе обучения, а также помогут в выборе профессии. Будущим студентам факультета дизайна предлагаются на выбор профили обучения «Дизайн среды», «Графический дизайн» и «Дизайн костюма», — говорится в материале.

Начало в 12.00. Адрес: улица Артюхиной, дом 6, корпус 1 (6-й этаж). (мю)