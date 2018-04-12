Идеи для стильного маникюра весны 2018: самые модные оттенки, формы и дизайн 

Форма ногтей
Хотя в нашей стране большой популярностью пользуется квадратная форма, в последнее время все чаще можно встретить девушек с круглыми ногтями. Особенно популярны узкий овал и миндаль.
Мода на короткие ногти проходит. С миндалевидной и овальной формой ногтей небольшая длина свободного края зрительно удлинит пальцы и сделает руку более изящной. Даже выбирая квадрат, его углы лучше смягчить, чтобы соответствовать тренду на женственность.
Актуальные дизайны
Самые актуальные цвета — с блеском: стразы, глиттер, втирки. Также популярен бархатистый эффект, который достигается при помощи специального матового покрытия. Еще одна тенденция — графичный, геометрический дизайн. Возможно сочетание нескольких оттенков в одном маникюре.
Часто можно встретить комбинацию negative space с рисунком, когда декор наносится на незакрашенную ногтевую пластину. Сейчас самые модные дизайны — цветы и клетка.
Популярные оттенки
Сейчас особенно популярны фиолетовый, розовый, нежные голубые и другие нюдовые оттенки. Ну и, конечно, всегда актуальна классика — красные, винные и глубокие темные тона.
Трендовыми цветами весенне-летнего сезона-2018 станут солнечно-желтый и сочный зеленый. Эти оттенки идеально гармонируют между собой и с главным цветом сезона ультрафиолетовым. Используя эти оттенки в дизайнах, можно добавить весенней яркости спокойному маникюру. Эти цвета помогут быстро поднять настроение после длинной холодной зимы!
Нельзя не упомянуть неизменную классику, которая переходит из сезона в сезон, — красный оттенок. В этом сезоне он будет представлен с охристым оттенком — теплый и довольно яркий, он идеально подойдет для маникюкра с весенним настроением. Отлично сочетается с зеленым, желтым и ультрафиолетом, а в комбинации с нюдом заставит ваш маникюр заиграть новыми красками.
За помощь в подготовке материала благодарим нашего эксперта.
Лилия Зарипова, технолог BANDI
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