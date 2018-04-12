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Розовый фламинго: добавляем яркости в гардероб
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Розовый фламинго: добавляем яркости в гардероб 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
С приходом тепла нас начинают манить жизнерадостные оттенки, ведь так хочется добавить яркости пока еще не самой солнечной погоде. Фуксию и розовый в этом сезоне осваивают практически все дизайнеры, но носить их непросто.
Если вы все же хотите рискнуть, имейте в виду: подобные цвета требуют максимально простого кроя одежды. Времена, когда фуксию позволяли себе лишь молодые девушки, прошли.
Теперь эту палитру без угрызений совести может использовать женщина любого возраста, главное — подобрать спокойные аксессуары и не перебарщивать с ними.
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