Розовый фламинго: добавляем яркости в гардероб

С приходом тепла нас начинают манить жизнерадостные оттенки, ведь так хочется добавить яркости пока еще не самой солнечной погоде. Фуксию и розовый в этом сезоне осваивают практически все дизайнеры, но носить их непросто.

Если вы все же хотите рискнуть, имейте в виду: подобные цвета требуют максимально простого кроя одежды. Времена, когда фуксию позволяли себе лишь молодые девушки, прошли.

Теперь эту палитру без угрызений совести может использовать женщина любого возраста, главное — подобрать спокойные аксессуары и не перебарщивать с ними.