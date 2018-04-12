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Гвен Стефани сделала скидку в $6 млн на свое имение в Лос-Анджелесе
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Гвен Стефани сделала скидку в $6 млн на свое имение в Лос-Анджелесе 

Prian.ru 3 часа назад
Фото: Prian.ru
Гвен Стефани выставила на продажу имение в январе 2017 года за $35 миллионов. Певица владеет собственностью на протяжении более чем десятилетия, купив ее вместе с бывшим мужем, рокером Гэвином Россдейлом, в 2006 году за $13,3 млн, сообщает Mansion Global.
Яркий современный интерьер главного дома отражает причудливый имидж поп-звезды. Гвен наняла дизайнера Келли Уэстлер для создания необычного внутреннего наполнения особняка, сплошь украшенного узорами. Особое внимание в главном доме заслуживает фойе, наполненное абстрактными «брызгами» черного и белого мрамора.
Гостиная сосредоточена вокруг большого камина из черного мрамора, высотой от пола до потолка, и пурпурного дивана. Стены гардеробной и ванной комнатой в главной спальне демонстрируют контраст черного и золотого камня.
На территории имения есть бассейн, теннисный корт и открытый бар. Второй дом на участке оборудован как тренажерный зал. Все имение окружено двумя воротами и дорогой протяженностью 76 метров. С 2000 по 2004 годы здесь жила Дженнифер Лопес, которая недавно приобрела апартаменты в Нью-Йорке за 15,3 млн
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