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Новая точка на бьюти-карте: где купить лучший парфюм?
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Новая точка на бьюти-карте: где купить лучший парфюм? 

BeautyHack.ru 45 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Вчера состоялось открытие нового бутика Xerjoff на Патриарших прудах. Рассказываем, почему туда стоит заглянуть.
Новое бьюти-пространство понравится вам по трем причинам.
Во-первых, это первый в России моно-бутик бренда. Теперь любимые ароматы можно попробовать и приобрести в одном месте!
Во-вторых, вы сразу влюбитесь в интерьер пространства. Знаменитый парфюмер Серджио Момо сам определил визуальное оформление бутика.
В-третьих, под одной крышей бьюти-пространства объединены три легендарных бренда, которые основал Серджио Момо: Xerjoff, Sospiro, Casamorati.
Ароматы Sospiro, которые так любят парфюмоманьяки и бьютиголики во всем мире, вдохновлены звуками классической музыки, которая перекликается с каждой нотой парфюма.
А бархатные флаконы и крышка в форме золотой короны никого не оставят равнодушными!
Бренд Casamorati — олицетворение старинного парфюмерного дома, который был основан в Италии еще в XIX веке.
Ароматы этого бренда любили представители царской короны, а теперь и у нас есть возможность почувствовать себя частью королевского двора благодаря утонченным нотам и изысканному дизайну ароматов.
Адрес: Большой Козихинский переулок 12/2
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