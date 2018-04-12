Новая точка на бьюти-карте: где купить лучший парфюм?

Вчера состоялось открытие нового бутика Xerjoff на Патриарших прудах. Рассказываем, почему туда стоит заглянуть.

Новое бьюти-пространство понравится вам по трем причинам.

Во-первых, это первый в России моно-бутик бренда. Теперь любимые ароматы можно попробовать и приобрести в одном месте!

Во-вторых, вы сразу влюбитесь в интерьер пространства. Знаменитый парфюмер Серджио Момо сам определил визуальное оформление бутика.

В-третьих, под одной крышей бьюти-пространства объединены три легендарных бренда, которые основал Серджио Момо: Xerjoff, Sospiro, Casamorati.

Ароматы Sospiro, которые так любят парфюмоманьяки и бьютиголики во всем мире, вдохновлены звуками классической музыки, которая перекликается с каждой нотой парфюма.

А бархатные флаконы и крышка в форме золотой короны никого не оставят равнодушными!

Бренд Casamorati — олицетворение старинного парфюмерного дома, который был основан в Италии еще в XIX веке.

Ароматы этого бренда любили представители царской короны, а теперь и у нас есть возможность почувствовать себя частью королевского двора благодаря утонченным нотам и изысканному дизайну ароматов.

Адрес: Большой Козихинский переулок 12/2