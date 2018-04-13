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Мастер-класс по работе с фетром соберет любителей рукоделия в культурном центре на Краснодарской
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Мастер-класс по работе с фетром соберет любителей рукоделия в культурном центре на Краснодарской 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Мое Люблино
В Культурном центре имени Астахова, который расположен на улице Краснодарской, 14 апреля дадут мастер-класс по изготовлению корзинки из фетра. Об этом рассказала менеджер по культурно-массовому досугу центра Анастасия Дамарская.
— Желающие смогут создать корзинку из фетра, которая станет замечательным украшением стола, интерьера. Участие в мастер-классе бесплатное, — сказала Анастасия Дамарская.
Начало в 11.00.
Напомним, что Культурный центр имени Астахова расположен по адресу улица Краснодарская, 21. (мю)
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