Мастер-класс по работе с фетром соберет любителей рукоделия в культурном центре на Краснодарской

В Культурном центре имени Астахова, который расположен на улице Краснодарской, 14 апреля дадут мастер-класс по изготовлению корзинки из фетра. Об этом рассказала менеджер по культурно-массовому досугу центра Анастасия Дамарская.

— Желающие смогут создать корзинку из фетра, которая станет замечательным украшением стола, интерьера. Участие в мастер-классе бесплатное, — сказала Анастасия Дамарская.

Начало в 11.00.

Напомним, что Культурный центр имени Астахова расположен по адресу улица Краснодарская, 21. (мю)