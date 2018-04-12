Бюджетные находки: 15 стильных и необычных светильников с AliExpress

1. Ночник в виде Луны (341 руб.)

Ночник с подставкой, который может светить либо тёплым, либо холодным светом.

2. Геометрический светильник (723 руб.)

Геометрия в моде, так что такой подвесной светильник придётся кстати в любом современном интерьере.

3. Светильник в индустриальном стиле (469 руб.)

А эта брутальная лампа идеально подойдёт для интерьера в стиле лофт.

4. Круглая люстра (194 руб.)

Подвесной светильник, который добавит лёгкости комнате. Модель представлена в разных цветах.

5. Ночник в виде котика (713 руб.)

Милый силиконовый ночник, который можно мять в руках. Идеально для детской комнаты.

6. Уличные лампочки (224 руб.)

Светильники работают на солнечных батареях и крепятся прищепками, так что можно украсить ими тент или ветки деревьев.

7. Люстра с птицами (888 руб.)

Необычная люстра, которая прекрасно дополнит спокойный нейтральный интерьер.

8. Настенный светильник (694 руб.)

Лаконичный светильник в форме треугольника. Доступно три варианта света: от холодного до очень тёплого.

9. Настольная лампа в виде космонавта (233 руб.)

Ещё один классный светильник на космическую тему. Работает от USB.

10. Светильники-провода (237 руб.)

Минималистичный не значит скучный — и эти светильники прекрасное тому доказательство. Лампочка в комплект не входит.

11. Неоновые лампы (775 руб.)

Ещё один пример яркого минимализма. Можно выбрать светильник в виде фламинго, кактуса, небесных тел или губ.

12. Ретро-люстра (717 руб.)

Подвесная лампа в ретро-стиле с пятью вариантами расцветок.

13. Ночник в виде грибов (63 руб.)

Необычный ночник, который работает прямо от розетки.

14. Диско-светильник (679 руб.)

Небольшой светильник, незаменимый на вечеринке.

15. Светильник-иллюзия (908 Руб.)

Удивительный настольный светильник, создающий 3D-иллюзию. Будущее наступило!