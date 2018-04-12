Бюджетные находки: 15 стильных и необычных светильников с AliExpress 

1. Ночник в виде Луны (341 руб.)
Ночник с подставкой, который может светить либо тёплым, либо холодным светом.
2. Геометрический светильник (723 руб.)
Геометрия в моде, так что такой подвесной светильник придётся кстати в любом современном интерьере.
3. Светильник в индустриальном стиле (469 руб.)
А эта брутальная лампа идеально подойдёт для интерьера в стиле лофт.
4. Круглая люстра (194 руб.)
Подвесной светильник, который добавит лёгкости комнате. Модель представлена в разных цветах.
5. Ночник в виде котика (713 руб.)
Милый силиконовый ночник, который можно мять в руках. Идеально для детской комнаты.
6. Уличные лампочки (224 руб.)
Светильники работают на солнечных батареях и крепятся прищепками, так что можно украсить ими тент или ветки деревьев.
7. Люстра с птицами (888 руб.)
Необычная люстра, которая прекрасно дополнит спокойный нейтральный интерьер.
8. Настенный светильник (694 руб.)
Лаконичный светильник в форме треугольника. Доступно три варианта света: от холодного до очень тёплого.
9. Настольная лампа в виде космонавта (233 руб.)
Ещё один классный светильник на космическую тему. Работает от USB.
10. Светильники-провода (237 руб.)
Минималистичный не значит скучный — и эти светильники прекрасное тому доказательство. Лампочка в комплект не входит.
11. Неоновые лампы (775 руб.)
Ещё один пример яркого минимализма. Можно выбрать светильник в виде фламинго, кактуса, небесных тел или губ.
12. Ретро-люстра (717 руб.)
Подвесная лампа в ретро-стиле с пятью вариантами расцветок.
13. Ночник в виде грибов (63 руб.)
Необычный ночник, который работает прямо от розетки.
14. Диско-светильник (679 руб.)
Небольшой светильник, незаменимый на вечеринке.
15. Светильник-иллюзия (908 Руб.)
Удивительный настольный светильник, создающий 3D-иллюзию. Будущее наступило!