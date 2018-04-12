Три экспресс-идеи для новичков в ландшафтном дизайне

Покупали дачу, чтобы отдыхать и любоваться природой, а не только работать в огороде? Тогда наверняка задумывались и о ландшафтном дизайне. Наши идеи может реализовать даже начинающий садовод — за короткий срок и без помощи специалиста. Идея 1: сад пряных трав Украсить сад «приправами» — заманчивая идея. С одной стороны, это практично, так как стебли, листья и семена пряных трав можно использовать на кухне; с другой — эстетично, ведь их пышные кустики чудесно смотрятся на клумбах. На дачном участке отлично приживутся петрушка, базилик, мята, шпинат, укроп, фенхель, майоран, шалфей. Они неприхотливы в уходе, главное — выбрать под цветник освещенное место и следить, чтобы вода не застаивалась, иначе растения могут погибнуть.

Выбирая форму клумбы, отталкивайтесь от того, в каком стиле вы хотите оформить сад и сколько времени готовы тратить на уход. Травы не будут мешать друг другу получать солнечный свет, если высокие растения посадить в середину клумбы, а низкие — по краям. Включите воображение: сочетайте зелень разных видов, используйте декор, камни, бордюры и заборчики, создавайте яркие композиции.

Идея 2: живая изгородь

Зеленое ограждение поможет отделить зону отдыха от грядок с овощами или замаскировать забор между участками. Не нравятся высокие изгороди — попробуйте низкорослые кустарники. Их можно высадить по периметру газона, цветника или окаймить дорожку.

Для невысокой изгороди подойдет гейхера. Это многолетнее растение со множеством вариантов расцветки. Некоторые ее сорта способны менять окрас листьев в зависимости от сезона.

Для изгороди средней высоты подойдет сирень. Ее пышная крона и фиолетовые грозди цветов надежно скроют участок от лишних глаз. Сирень неприхотлива в уходе, весной наполняет дом и участок своим благоуханием. Самый популярный вид, который очень любят садоводы, — сирень Мейера, наиболее распространенный цвет — лавандовый, однако среди сортов можно найти и белый, и ярко-лиловый.

Для вертикального каркасного озеленения можно использовать девичий виноград. Он не требует тщательного ухода, а бордовый окрас его листвы осенью будет приятно контрастировать с желтым цветом.

Идея 3: плодовый сад Такой сад лучше расположить на небольшом холме. Это обеспечит отток лишней воды, а деревья получат достаточное количество солнечного света. Если хотите, чтобы сад вырос быстрее, начните посадку со взрослых саженцев (5–10 лет).

Если планируете выращивать сад с нуля, выбирайте саженцы раннего возраста. Перед посадкой спланируйте на бумаге или в специальной программе, как лучше распределить деревья и кустарники: должен получиться гармоничный приусадебный участок. Такой, по которому захочется гулять не только при дневном свете, но и вечером.

Чтобы прогулка была комфортной, разместите в саду настенные светильники или световые инсталляции. В магазинах «Офисная магия» и Ocodeco вы найдете огромный ассортимент элементов уличного освещения на любой вкус и стиль.

Уличный светильник Favourite Guards

Салон «Офисная магия»

Цена: от 12 200 руб.

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+7 (812) 244-92-64 office-mag.com Световая инсталляция «Зимняя вишня»

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+7 (812) 244-92-64 office-mag.com Другие интересные идеи для загородного дома:

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